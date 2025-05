Torwarttrainer Oliver Oplustil verlängert

Mit großer Freude dürfen wir verkünden, dass Torwarttrainer Oliver Oplustil auch in der kommenden Saison 2025/2026 dem Verein erhalten bleibt. Oli ist nicht nur ein echter Fachmann auf seinem Gebiet, sondern auch menschlich ein enormer Gewinn. Dass wir in der Kreisliga überhaupt einen eigenen Torwarttrainer haben, ist alles andere als selbstverständlich – für uns ist es ein echtes Privileg.

Sportlicher Leiter Andreas Dellert sagt dazu:

„Einen Torwarttrainer zu haben ist ein Geschenk. Ich kenne nur wenige Vereine im Umkreis – geschweige denn in der Kreisliga – die das nutzen und sich leisten können. Wir leisten uns das nicht – Oli macht das mit Herz und Leidenschaft. Woche für Woche bietet er ein herausragendes, individuelles Training an. So können sich die Trainer voll auf die Mannschaft konzentrieren – und Oli auf unsere Torhüter. Das macht unseren Verein attraktiv und besonders.“