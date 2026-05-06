Torwarttrainer Erciyes verlässt Verein nach Saisonende

Burak Erciyes legt eine Pause ein – Foto: Fupa

Der Torwarttrainer Burak Erciyes wird seine Tätigkeit beim Kreisligisten SC Lüstringen nur noch bis zum Ende der laufenden Saison ausüben. Wie der Verein mitteilte, sieht sich Erciyes aufgrund zeitlicher Herausforderungen derzeit nicht in der Lage, sein Engagement in dem Umfang fortzuführen, der seinem eigenen Anspruch entspricht.

Vor diesem Hintergrund hat sich der Trainer dazu entschieden, im Anschluss an die Saison eine einjährige Pause einzulegen. Der Verein zeigte Verständnis für diesen Schritt und betonte zugleich die enge Verbindung Erciyes’ zum Klub.

Erciyes identifiziert sich seit vielen Jahren mit dem SCL und war in der Vergangenheit auch als Spieler für den Verein aktiv. Entsprechend groß ist die Wertschätzung für seine Arbeit und seine Loyalität.