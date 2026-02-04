Torwarttrainer Eike Bansen verlässt den SV Atlas zum Saisonende

Der SV Atlas Delmenhorst und Torwarttrainer Eike Bansen werden ihre Zusammenarbeit nach insgesamt drei Jahren zum Ende der laufenden Saison 2025/2026 beenden. Der Trainer, der sowohl als Spieler als auch als Mitglied des Trainerstabs eine prägende Rolle an der Düsternortstraße innehatte, verlässt den Verein aus privaten Gründen und kehrt in seine Heimat zurück.

Bansen blickt mit Dankbarkeit auf seine Zeit beim SV Atlas Delmenhorst zurück. In einer persönlichen Stellungnahme würdigt er insbesondere die Unterstützung aus dem Vereinsumfeld, den Rückhalt der Fans sowie die Zusammenarbeit mit dem Trainer und Betreuerteam. Zugleich verweist er darauf, dass bis zum Saisonende weiterhin ein gemeinsames sportliches Ziel im Fokus stehe, für das es sich zu arbeiten und zu kämpfen lohne.

Auch der Verein bedauert den Abschied des Torwarttrainers. Sportvorstand Bastian Fuhrken hebt hervor, dass Bansen den Verein frühzeitig über seine Entscheidung informiert habe und dadurch Planungssicherheit bestehe. Er betont die hohe Identifikation Bansens mit dem Verein und dessen Arbeit sowie die menschliche Komponente der Zusammenarbeit. Der SV Atlas bedankt sich ausdrücklich für den Einsatz und wünscht Bansen und seiner Familie für die Zukunft alles Gute.