🔴⚪ Torwarttrainer bleibt Teil unseres Weges 🔴⚪

Auch Onur Cekic hat seine Zusage gegeben und bleibt dem TSV Weilheim weiterhin erhalten.

Der Torwarttrainer ist seit dieser Saison fester Bestandteil des Trainerteams und betreut die Torhüter beider aktiven Mannschaften. Zudem sitzt er bei jedem Spiel der 1. Mannschaft mit auf der Bank.



Onur ist in kurzer Zeit zu einer riesigen Bereicherung – fachlich wie menschlich – geworden. Seine Arbeit, seine Präsenz und die positive Stimmung, die er ins Trainer- und Mannschaftsumfeld bringt, werden von Spielern und Trainern gleichermaßen geschätzt.



