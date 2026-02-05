Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Vereinsnachrichten
🔴⚪ Torwarttrainer bleibt Teil unseres Weges 🔴⚪
von Gianni Mantineo · Heute, 15:22 Uhr · 0 Leser
Auch Onur Cekic hat seine Zusage gegeben und bleibt dem TSV Weilheim weiterhin erhalten. Der Torwarttrainer ist seit dieser Saison fester Bestandteil des Trainerteams und betreut die Torhüter beider aktiven Mannschaften. Zudem sitzt er bei jedem Spiel der 1. Mannschaft mit auf der Bank.
Onur ist in kurzer Zeit zu einer riesigen Bereicherung – fachlich wie menschlich – geworden. Seine Arbeit, seine Präsenz und die positive Stimmung, die er ins Trainer- und Mannschaftsumfeld bringt, werden von Spielern und Trainern gleichermaßen geschätzt.
Auch im Jugendbereich bleibt er eine wichtige Säule: Onur wird weiterhin das Torwarttraining ab der U15 aufwärts übernehmen und so die Entwicklung unserer Nachwuchstorhüter nachhaltig begleiten.
Schön, dass du weiterhin Teil dieses Weges bist 🔴⚪ #tsvweilheim #junggemeinsamjetzt #letsgo #dnaweilheim