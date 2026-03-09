Torwartteam komplett: TV Dinklage verpflichtet Linus Karkosch

Der TV Dinklage hat seine Planungen auf der Torwartposition abgeschlossen. Mit Linus Karkosch wechselt im Sommer ein 22-jähriger Keeper vom Bezirksligisten FC Rastede zum TVD und komplettiert das Torwartteam.

Der TV Dinklage treibt seine Kaderplanung für die kommende Saison weiter voran und kann eine wichtige Personalie vermelden: Torhüter Linus Karkosch wird sich im Sommer dem Verein anschließen. Der 22-Jährige wechselt vom Bezirksligisten FC Rastede zum TVD.

Der neue Keeper selbst verfolgt die Entwicklung des Vereins schon länger aufmerksam.

Karkosch überzeugte die Verantwortlichen bereits im Probetraining – sowohl sportlich als auch menschlich. Damit komplettiert er künftig das Torwartteam um Jan Rohe sowie Torwarttrainer Hendrik Rönker.

„Ich verfolge die Fußballszene in Niedersachsen mit großer Leidenschaft und einem sehr wachen Blick für Entwicklungen. Dabei ist mir der TVD schnell aufgefallen“, erklärt Karkosch.

Seine ersten Eindrücke vom Verein seien durchweg positiv gewesen.

„Der Verein ist hervorragend strukturiert und gleichzeitig außergewöhnlich familiär. Man merkt sofort, dass hier jeder für das gleiche Ziel arbeitet. Die Leidenschaft, die Professionalität und die Herzlichkeit auf allen Ebenen sind nicht selbstverständlich und genau das macht den TVD besonders. Hier wird nicht nur Fußball gespielt, hier wird Fußball gelebt.“

Auch sportlich fiel ihm die Entscheidung für den Wechsel leicht.

„Für mich war relativ klar, dass dieser Schritt der richtige ist. Der Verein, die Mannschaft, das Torwartteam und das klare sportliche Konzept haben mich komplett überzeugt“, sagt der 22-Jährige.

Besonders die Gespräche mit Trainer Tobias Langemeyer hätten den Ausschlag gegeben.

„Seine Art, seine Vision und seine klare Vorstellung vom Fußball passen perfekt zu meiner eigenen Einstellung. Ich habe sofort gespürt, dass hier ambitioniert gearbeitet wird und dass man gemeinsam etwas aufbauen und erreichen möchte. Genau diese Überzeugung, diese Leidenschaft und diese Klarheit haben mir die Entscheidung leicht gemacht, weil ich selbst ein Spieler bin, der Verantwortung übernehmen, vorangehen und jedes Spiel gewinnen will.“

Mit der Verpflichtung von Karkosch sieht sich der TV Dinklage im Torwartbereich nun komplett aufgestellt – und heißt den Neuzugang bereits herzlich willkommen.



