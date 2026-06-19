Torwartteam beim TuS Bersenbrück komplett: Neuzugang bekannt 19-Jähriger wechselt aus dem Nachwuchs des VfB Oldenburg an die Hase und komplettiert das Torwartteam von red · Heute, 08:46 Uhr · 0 Leser

– Foto: André Nückel

Der TuS Bersenbrück treibt seine Kaderplanung weiter voran und verstärkt sich auf der Torhüterposition. Mit Jannik Wittmann wechselt ein 19 Jahre alter Schlussmann vom VfB Oldenburg nach Bersenbrück und übernimmt den frei gewordenen Platz im Torwartteam.

Mit der Verpflichtung von Jannik Wittmann setzt der TuS Bersenbrück seinen eingeschlagenen Weg fort, junge und entwicklungsfähige Spieler in den Oberligakader zu integrieren. Der 19-Jährige wurde beim VfB Oldenburg ausgebildet und sammelte dort in der vergangenen Saison bereits erste Erfahrungen im Profibereich. Vor allem auf der Torlinie gilt Wittmann als talentierter Schlussmann mit großem Entwicklungspotenzial. In Bersenbrück wird er künftig mit der Rückennummer 30 auflaufen.

Nachfolger von Fiete Sall Wittmann besetzt den Kaderplatz von Fiete Sall, der den Verein nach der vergangenen Saison verlassen hat, um eine Polizeiausbildung zu beginnen. Damit ist das Torwarttrio des TuS für die kommende Spielzeit wieder komplett. Die Verantwortlichen sehen in dem Neuzugang eine Investition in die Zukunft. Geschäftsführer Thorsten Marunde-Wehmann betont auf der Instagram-Seite, dass der Verein den Torhüter über einen längeren Zeitraum beobachtet habe: „Wir haben Jannik über einen längeren Zeitraum beobachtet, sehen in ihm eine Menge Potenzial und sind deshalb sehr froh, dass er sich für den TuS Bersenbrück entschieden hat.“