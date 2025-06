Torwartteam beim SV Atlas komplettiert

Der SV Atlas Delmenhorst hat die offene Torhüterposition im Kader neu besetzt: Kilian Sanden kehrt nach einer Saison beim VfL Oldenburg zurück und komplettiert das Trio neben Damian Schobert und Dominick Auras. Sanden stand in der vergangenen Spielzeit 16 Mal in der Oberliga Nord im Tor und überzeugte dort mit konstant guten Leistungen.

Der 21-Jährige ist in Delmenhorst aufgewachsen und durchlief in der Jugend die Stationen TV Jahn, TuS Heidkrug, Delmenhorster TB und VfL Oldenburg. Vor seinem Wechsel in die Oberliga spielte Sanden bereits ein Jahr in der zweiten Mannschaft des SV Atlas.

Torwarttrainer Eike Bansen zeigt sich erfreut über die Rückkehr: „Ich bin sehr froh und stolz, dass wir einen Delmenhorster Jungen nach Delmenhorst lotsen konnten. Mit Kilian bekommen wir einen jungen, sehr talentierten und hungrigen Torwart, der sich perfekt in das Torwart-Team integrieren wird.“ Sanden habe bereits bei einigen Trainingseinheiten im Vorjahr einen starken Eindruck hinterlassen.