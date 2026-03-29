Torwarttausch in Nittenau: Huttner folgt auf Beck

Neu-Torwart Luca Huttner (Mitte) mit den Verantwortlichen Michael Neudecker (links) und Michael Schmid. – Foto: TSV Nittenau

Der TSV Nittenau stellt frühzeitig die Weichen für die kommende Saison und kann eine wichtige Personalentscheidung vermelden: Nachwuchstorhüter Luca Huttner kehrt im Sommer zu seinem Heimatverein zurück und wird künftig zwischen den Pfosten stehen. Beim aktuellen Tabellenletzten der Kreisliga West tritt Huttner die Nachfolge von Sebastian Beck an, den es zur kommenden Saison bekanntermaßen zum TB 03 Roding zieht. Der 19-jährige Huttner sammelt derzeit noch Spielpraxis beim FC Vatanspor Schwandorf (A-Klasse), wo er seit der Winterpause das Tor hütet. „Wir sind glücklich, dass Luca im Sommer wieder nach Nittenau zurückkehrt. Für alle Seiten ist das eine Win-win-Situation, da wir aktuell noch keine wettbewerbsintegrierte zweite Mannschaft stellen und er so wertvolle Spielpraxis sammeln kann“, erklärt die Fußballabteilung des TSV in einer Vereinsmeldung.

Huttner durchlief die komplette Jugend in Nittenau und rückte im Jahr 2025 in den Herrenbereich auf. Trotz seiner noch jungen Torwartkarriere konnte er bereits erste Einsätze in der ersten Mannschaft verbuchen und dabei sein Potenzial unter Beweis stellen. Aufgrund seines Studiums in Franken war eine regelmäßige Teilnahme am Trainings- und Spielbetrieb zuletzt jedoch schwierig. Die Verantwortlichen sind dennoch überzeugt vom Rückkehrer: „Luca passt sportlich wie charakterlich perfekt in die Mannschaft. Zudem wurden bereits einige Spieler aus seiner ehemaligen A-Jugend in die erste Mannschaft integriert.“



Auch Huttner selbst freut sich auf die neue Aufgabe: „Ich habe sofort zugesagt. Ich freue mich sehr, dass mich der Verein angefragt hat und mir das Vertrauen schenkt“, so der Torhüter, der zukünftig seine praktischen Studienabschnitte in Regensburg durchführen wird und dadurch wieder vermehrt am Trainingsbetrieb teilnehmen kann. Für Restrückrunde der Kreisliga West haben die Nittenauer das große Ziel Klassenerhalt ausgerufen. Am gestrigen Samstag sorgte die Mannschaft von Trainer Abdul Iyodo für einen Coup, in dem sie gegen den Tabellenführer SV Schwandorf-Ettmannsdorf II einen 2:0-Heimsieg errang.