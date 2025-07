Torwarttalent landet in Erfurt - Manitz wird verliehen

Torhüter Pascal Manitz, der in der vergangenen Saison als Nummer zwei hinter Lorenz Otto fungierte und mehrfach im Spieltagskader stand, wird für die kommende Spielzeit an den Bremer SV in die Regionalliga Nord verliehen. Die Leihe ist ein gezielter Entwicklungsschritt, bei dem Manitz durch regelmäßige Spielpraxis weitere Erfahrungen im Herrenbereich sammeln soll.

Rodtnick durchlief zunächst die Nachwuchsakademie des SV Babelsberg 03, bevor er in die U17 des 1. FC Union Berlin wechselte. Dort sammelte er wertvolle Erfahrung in der U19-Bundesliga und entwickelte sich in einem hochprofessionellen Umfeld stetig weiter. 2023 feierte er zudem sein Debüt in der U18-Nationalmannschaft des DFB.

Jaden Rodtnick: „Ich freue mich riesig, jetzt Teil von Rot-Weiß Erfurt zu sein. Ich will den nächsten Schritt im Herrenbereich bei einem Verein machen, der mir sportlich und menschlich ein gutes Gefühl gibt. Rot-Weiß ist ein echter Traditionsverein. Ich bin dankbar für das Vertrauen und will mich hier weiterentwickeln.“