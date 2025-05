Torwartoldie "Mersch" führt Udelfangen zum Sieg

Die „halbe Mannschaft“, so der frühere Torwarttrainer des Rheinlandligisten FSV Tarforst, sei übers Wochenende wegen eines Mallorca-Trips unabkömmlich gewesen. „Das Spiel absagen wollten wir gerade im Sinne eines fairen Wettbewerbs aber auf keinen Fall“, sagt Gouverneur. Deshalb ließ er sich genauso wie etwa Tobias Dücker (43), Johannes Kiefer (44) sowie Alexei Gonioukh (39) reaktivieren. Trainer Jürgen Kopp (45), mit dem die Udelfanger über die Saison hinaus weitermachen, wirkte zum zweiten Mal in dieser Runde mit. „Ein besseres Drehbuch hätte man nicht schreiben können“, sagt Gouverneur: Schlusslicht Obermosel führte bereits mit 3:1, ehe die Gäste zur Aufholjagd ansetzten, in der 85. Minute durch Leon Klein (85.) ausglichen und kurz darauf durch Pascal Kraus sogar in Führung gingen (89.). Sekunden vor dem Abpfiff lag das 4:4 in der Luft – aber „Mersch“ tauchte ab und klärte den Ball zur Ecke. „Die Knochen haben mir noch zwei Tage wehgetan, aber es war eine schöne Sache“, lacht der Torwartoldie. Am übernächsten Sonntag droht den Udelfangern erneut ein Engpass zwischen den Pfosten. Zur Not stünde Gouverneur wieder bereit ...