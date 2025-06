Torwartlegende sichert Heimsieg

„Kein gutes Spiel von uns, aber letztlich gewonnen, wir haben vor dem Tor kaltschnäuziger gewirkt, aber oft zu fahrig agiert, Meinigen stand kompakt und hielt gut dagegen, mein Kompliment an Christian Apel, der auch mit 47 Jahren seine Klasse bewies“, so Trainer René Deubner.

Die Bachstädter taten sich schwer, bekamen keine Ruhe in ihr Spiel gegen starke Meininger die dagegenhielten, gewinnen mußten, tief standen und auf Fehler der Hausherren lauerten. Die erste Möglichkeit besaß Patrick Hädrich, dessen Direktabnahme aus 12 m, halbrechter Position über das Tor zischte (3.). Auf der Gegenseite parierte Christian Apel nach einem Angriff über die linke Seite gegen Weyer aus zentraler Position (4.). Die Gäste die unbedingt gewinnen mußten, kamen sporadisch zu Torgelegenheiten, so verfehlte Daneyko aus der Distanz nur knapp das Tor (18.), davor verpasste letztgenannter eine Hereingabe nur um Haaresbreite. Nach Zuspiel Scheurings kam Hädrich in Ballbesitz, scheiterte aber aus spitzem Winkel am Ex-Arnstädter Torwart Henning (31.). Dann lenkte Hennig mit einer Glanzparade Messings Distanzschuß zur Ecke. In der Nachspielzeit des ersten Abschnitts zogen die Nullneuner doch noch in Front, Niklas Hoffmann brach auf der rechten Seite durch, dessen Eingabe Lvov passieren ließ, und vom freistehenden Ben-Luca Kunz über die Torlinie gedrückt wurde (45.).

Nach der Pause stand wieder Valentin Henning im Mittelpunkt, als er Messings Freistoß aus 25 m über die Querlatte lenkte (58.). Anschließend parierte Christian Apel Hubers Schuß aus der Distanz in großem Stil (64.). Chancenlos war er jedoch gegen Safradin, der nach Zuspiel Fritz freistehend vollendete (73.). Dann strich Grünerts Schuß nur knapp am linken Eck vorbei (78.). Das Siegtor für die Hausherren fiel dann in der Schlußminute durch Kenan Molme III. Einen weiten Abschlag Apels aufnehmend legte Max Seiml zum mitgelaufenen Molme III quer, der mühelos einschob (90.). Fast noch das dritte Tor, doch Seiml konnte freistehend, Molmes Vorarbeit nicht verwerten.