Torwart wirft Spieler ab: Videomaterial verhindert Neuansetzung

2026-06-09T05:59:15.975Z
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Mit einer kuriosen Szene beschäftigte sich der Fußballbezirk Enz/Murr und teilt daher folgende Informationen dazu mit:
Entscheidung Kreisliga B 2
Mit dem Spiel des GSV Höpfigheim II gegen den VfR Großbottwar musste sich das Sportgericht Enz/Murr beschäftigen.
Was war passiert - der Torwart des GSV Höpfigheim II hatte eine Flanke abgefangen und warf, nach ein paar Schritten, absichtlich den Ball auf einen Gegenspieler der im Strafraum stand.
Das Spiel wurde unterbrochen, der Torwart erhielt die rote Karte und das Spiel wurde mit einem indirekten Freistoß fortgesetzt.
Gegen die Spielwertung hatte der VfR Großbottwar form- und fristgerecht Einspruch eingelegt.
Diesem Einspruch wurde stattgegeben und eine Neuansetzung angeordnet.
Dagegen hat der GSV Höpfigheim wiederum Einspruch beim Verbandsgericht eingelegt und Videomaterial zur Verfügung gestellt.
Darauf war klar zu sehen, dass das Spiel vor dem Wurfvergehen des Torwarts unterbrochen war, damit war der indirekte Freistoß die korrekte Spielfortsetzung.
Das Urteil Sportgericht Enz/Murr zur Neuansetzung wurde vom Verbandsgericht aufgehoben, das Wiederholungsspiel wurde bereits abgesetzt.
Damit bleibt es beim Tabellenstand und der FV Ingersheim spielt die Relegation.
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Tabelle der Kreisliga B2 Enz/Murr 1. TSG Steinheim 20 16-2-2 85:35 50 2. FV Ingersheim 20 15-1-4 95:30 46 3. VfR Großbottwar 20 14-1-5 53:30 43 4. FV Oberstenfeld 20 12-2-6 69:30 38 5. Club Italiano Großbottwar 20 9-4-7 64:46 31 6. SV Poppenweiler 20 9-2-9 50:58 29 7. SGV Murr II 20 7-4-9 49:52 25 8. GSV Erdmannhausen II 20 6-1-13 39:66 19 9. TSV 1899 Benningen II 20 5-3-12 51:80 18 10. TSV Affalterbach II 20 4-2-14 36:88 14 11. GSV Höpfigheim II 20 2-0-18 22:98 6 12. FC Marbach II zg. 0 0-0-0 0:0 0 13. TuS Freiberg zg. 0 0-0-0 0:0 0
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