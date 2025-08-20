Torwart Wallat verhindert höheren Sieg des TSV Wriedel

Ein frühes Tor von Arne Koziburski und ein verwandelter Handelfmeter von Lasse-Björn Nimz sichern dem TSV Wriedel den zweiten Saisonsieg in der Kreisliga Heide-Wendland.

Der TSV Wriedel erwischte beim SV Emmendorf einen starken Start. Schon in der 8. Minute brachte Kapitän Arne Koziburski seine Mannschaft nach einem Steckpass von Kevin Schusdzarr und der Vorarbeit von Jonas Kennemann mit 1:0 in Führung. Danach fanden auch die Gastgeber besser ins Spiel und kamen bis zur Pause zu guten Gelegenheiten, während sich die Partie zunehmend in lange Bälle und intensive Zweikämpfe entwickelte.

Nach dem Seitenwechsel hielt Emmendorf den Druck zunächst aufrecht, ehe die Kräfte schwanden. In der 69. Minute verwandelte Lasse-Björn Nimz einen Handelfmeter sicher zum 2:0. In der Schlussphase verpasste Wriedel trotz mehrerer Aluminiumtreffer und eines starken Emmendorfer Torwarts Phil Wallat eine höhere Führung.

„Diese drei Punkte waren verdient, mussten aber hart erarbeitet werden“, bilanzierte der TSV Wriedel auf Instagram.