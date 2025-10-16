 2025-10-15T11:43:40.576Z

Ligabericht
Torwart Nehru Kurti vom FC Amedspor Wetzlar streckt sich, um den Ball doch noch von der Linie zu kratzen. (Archivfoto) © Merdan Korkmaz/Amedspor Wetzlar
Torwart Nehru Kurti vom FC Amedspor Wetzlar streckt sich, um den Ball doch noch von der Linie zu kratzen. (Archivfoto) © Merdan Korkmaz/Amedspor Wetzlar

Torwart von Amedspor Wetzlar erlebt sensationellen Aufstieg

Teaser KOL WEST: +++ Noch vor zwei Jahren spielt Nehru Kurti in der Fußball-C-Liga Wetzlar, schon bald könnte er in die Gruppenliga aufsteigen. So blickt der 22-Jährige auf seine Entwicklung +++

Wetzlar. Knapp zwei Jahre ist es her, dass diese Redaktion das erste Mal mit Nehru Kurti gesprochen hat. Im November 2023 stand der heute fast 23-Jährige (seinen Geburtstag feiert er am 9. November) noch beim damaligen C-Ligisten SC Niedergirmes auf dem Fußballplatz und war soeben mit 0:32 aus dem Wetzlarer Kreispokal gegen den Hessenligisten SC Waldgirmes ausgeschieden.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

