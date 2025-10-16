Torwart von Amedspor Wetzlar erlebt sensationellen Aufstieg

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Wetzlar. Knapp zwei Jahre ist es her, dass diese Redaktion das erste Mal mit Nehru Kurti gesprochen hat. Im November 2023 stand der heute fast 23-Jährige (seinen Geburtstag feiert er am 9. November) noch beim damaligen C-Ligisten SC Niedergirmes auf dem Fußballplatz und war soeben mit 0:32 aus dem Wetzlarer Kreispokal gegen den Hessenligisten SC Waldgirmes ausgeschieden.