Torwart verletzt sich nach gehaltenem Elfer – Oberau/Farchant verpasst Überraschung

Farchant – Da haben die Gastgeber gehörig an einer Überraschung geschnuppert. Bis in die zweite Halbzeit hinein hatte die SG Oberau/Farchant im Auftaktspiel der Kreisklasse gegen die SG Antdorf/Iffeldorf mehr vom Spiel. Doch dann raffte sich der Favorit noch auf und entführte einen Zähler. „Schade, dass wir unsere Führung nicht ins Ziel gebracht haben“, analysierte Heimcoach Jan Tischer. „Aber dafür hätten wir im Abschluss effektiver sein müssen. Aber wenn mir einer vorher eine Punkteteilung angeboten hätte, wäre ich sofort darauf eingegangen.“

Der erste verheißungsvolle Angriff der Platzherren fand schon nach acht Minuten statt. Schnörkellos kombinierten sie sich von hinten heraus, nur rannten sich Simon Groll, Dominik Korthals und Michael Scharpf in der Gästeabwehr fest. Die Aktion blieb beileibe kein Strohfeuer. Ein weiteres Pressing, eine weitere Möglichkeit: Diesmal versuchte es Groll alleine, scheiterte aber an den Beinen von Torwart Michael Kölbl. Auch die Gäste beteiligten sich mal an der Partie, jedoch machte es Florian Hofer nicht besser. Dann Aufregung im Strafraum: Schiedsrichter Stefan Rießenberger zeigte auf den Punkt für das Topteam. Antdorfs Kapitän Markus Winkler trat an, doch Felix Schubert vereitelte den Elfmeter samt Nachschuss. Die bittere Pille: Bei der Rettungstat verletzte er sich und blieb in der zweiten Halbzeit in der Kabine.

Die startete für die Gastgeber trotzdem nach Maß. Winkler verlor den Ball in der Vorwärtsbewegung. Dominik Korthals legte im richtigen Moment auf Simon Groll quer, der mit einem satten Spannschuss den Ball im langen Eck versenkte. Nur zehn Minuten später hatte er die Chance auf den Doppelschlag, sein Schuss war zu zentral. Das rächte sich: Antdorf/Iffeldorf warf alles nach vorne und kam durch Christos Tsigouriotis fünf Minuten vor Schluss tatsächlich noch zum Ausgleich.