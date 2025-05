Torwart verlässt Oberligisten, neuer Keeper kommt

Zwei starke Jahre in Backnang Caruso kam zur Saison 2023/24 nach Backnang und etablierte sich sofort als Stammkeeper. In seiner ersten Spielzeit in der Oberliga Baden-Württemberg absolvierte er 29 Oberliga-Spiele. Auch in der laufenden Saison 2024/25 war er lange gesetzt und brachte es bislang auf 22 Einsätze.

Langjähriger Leistungsträger aus Deisenhofen

Bevor Caruso nach Württemberg wechselte, war er mehrere Jahre beim FC Deisenhofen aktiv – sowohl auf dem Rasen als auch in der Halle. In der Bayernliga Süd war er in den Spielzeiten 2021/22 und 2022/23 jeweils Stammkraft. Insgesamt absolvierte er 92 Bayernliga-Partien für Deisenhofen. Parallel war er auch im Futsal-Bereich aktiv: In der Regionalliga kam er zwischen 2019 und 2022 auf sechs Einsätze.

Karrierebeginn im Nachwuchs des FC Bayern

Seine fußballerische Ausbildung genoss Enrico Caruso beim FC Bayern München, wo er von der U15 bis zur U19 alle Altersklassen durchlief. In der U17-Bundesliga absolvierte er in der Saison 2014/15 insgesamt 21 Spiele. Später kamen in der U19-Bundesliga weitere sieben Einsätze hinzu. Der Sprung in den Herrenbereich gelang ihm in der Regionalliga Bayern, zunächst mit zwei Partien für die zweite Mannschaft des FC Bayern München in der Saison 2016/17. Weitere Regionalliga-Erfahrung sammelte er 2017/18 beim FC Unterföhring, wo er neunmal zum Einsatz kam.

Ein Torwart mit Vielseitigkeit

Was Enrico Caruso über seine klassischen Keeperqualitäten hinaus besonders machte, war seine Vielseitigkeit. Im Futsal-Bereich agierte er offensiv und nutzte das Spiel mit dem Fuß aktiv, was ihm in der Halle mehrere Tore und Assists einbrachte.

Ein verlässlicher Rückhalt sagt leise Servus

Mit dem bevorstehenden Abschied verliert die TSG Backnang einen sportlich wichtigen Spieler. Caruso brachte Erfahrung, Ruhe und Übersicht mit – Eigenschaften, die in kritischen Spielphasen besonders gefragt waren. Sein Abgang wird im Verein spürbar sein, auch wenn er aus nachvollziehbaren, beruflichen Gründen erfolgt.