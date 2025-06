Torwart-Trio steht – SVW setzt auf regionale Stärke und Potenzial

Den Auftakt zur Kaderplanung bildete die Rückkehr von Luca Kemna, der nach einem Jahr bei Atlas Delmenhorst an seine frühere Wirkungsstätte zurückkehrt. Kemna, Publikumsliebling und Aufstiegsheld von 2023/24, bringt Routine und Führungsqualitäten mit. „Luca ist ein herausragender Torwart. Wir freuen uns sehr, dass er sich entschieden hat, wieder für uns zu spielen – aber klar ist auch: Die Nummer 1 ist nicht vergeben“, stellte Sportchef Florian Schmidt direkt klar.

Neuer Herausforderer ist der junge Wilhelmshavener Ajdin Herovic, der vom WSC Frisia zum SVW wechselt. Der 18-Jährige wurde als A-Jugendlicher bereits in den Herrenbereich integriert und sammelte erste Erfahrungen in der Bezirksliga. „Als der SVW an mich herantrat, fühlte ich mich geehrt und brauchte keine lange Bedenkzeit“, erklärte Herovic. Mit SVW-Torwarttrainer Addi Maaß verbindet ihn eine langjährige Zusammenarbeit aus dem DFB-Stützpunkt, was dem Einstieg in die Oberliga zusätzlich Rückenwind verleihen dürfte. Herovic wird parallel sein Abitur am Neuen Gymnasium Wilhelmshaven absolvieren – ein Spagat, den er mit Disziplin und Struktur meistern will.