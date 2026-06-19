Torwart-Trio komplett: Ausleihe innerhalb der Regionalliga

Der hochgewachsene Neuzugang bringt reichlich sportliche Qualität und Erfahrung aus der Region mit. Jasper Kühn wurde im Nachwuchsleistungszentrum von Hertha BSC ausgebildet und genoss dort eine erstklassige Schule. Im Anschluss hütete er drei Jahre lang das Tor von Hertha 03 Zehlendorf, wo er sich im Herrenbereich nachhaltig empfehlen konnte, bevor im vergangenen Sommer der Wechsel nach Sachsen folgte. Nun kehrt der 23-Jährige im Zuge des Leihgeschäfts zurück, um seine Fähigkeiten im Luckenwalder Trikot unter Beweis zu stellen.

Große Wertschätzung

Der FSV 63 Luckenwalde blickt mit großer Zuversicht auf das gemeinsame Kapitel und hebt die vorbildliche Abwicklung des Transfers zwischen den Clubs hervor. In der Pressemitteilung des Vereins wird Geschäftsführer Sport Hendrik Brösel wie folgt zitiert: „Jasper bringt alle Fähigkeiten mit, die für uns auf der Torwartposition wichtig sind. Seine Leistungen in Zehlendorf hatten uns schon vor seinem Wechsel nach Zwickau imponiert. Alle Seiten sehen eine Chance in dieser Leihe. Ein besonderer Dank geht an den FSV Zwickau für die, in der Beziehung der Vereine erneute, beispielhafte Kommunikation im Sinne des Spielers.“

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