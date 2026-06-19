Torwart-Trio gehalten

– Foto: Herbert Bruder

Die SG Geismar/Züschen hat die nächsten Personalien für die kommende Saison geklärt. Wie der Kreisoberligist in seinen sozialen Medien bekanntgab, haben Maurice Sauer, Lukas Beez und Marvin Schmidt ihre Zusagen gegeben und bleiben dem Verein erhalten.

Damit setzt die SG ihre Reihe an Verlängerungen fort. Zuletzt hatte der Klub bereits mitgeteilt, dass Benjamin Raue weiter Teil des Vereins bleibt. Raue, von der SG als Spieler, Entertainer und Motivator beschrieben, ist als Betreuer in beiden Teams tätig und kam in der vergangenen Saison zudem zweimal für die zweite Mannschaft zum Einsatz.

Im Mittelpunkt der neuen Mitteilung steht nun die Torwartposition. Mit Maurice Sauer, Lukas Beez und Marvin Schmidt bleiben gleich drei Keeper an Bord. Für die SG bedeutet das Planungssicherheit in einem sensiblen Mannschaftsteil, in dem Verlässlichkeit und Kontinuität von besonderer Bedeutung sind.