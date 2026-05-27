Torwart-Trio bleibt zusammen

Der FSV Dörnberg schafft früh Klarheit auf einer Schlüsselposition. Wie der Verbandsligist in seinen sozialen Medien mitteilte, bleiben Nico Bergner, Finn Persch und Dominik Hernandez Szarka auch in der kommenden Saison im Verein. Damit setzt der FSV seine Planungen mit einem klaren Signal fort: Kontinuität im Tor – und die Fortführung einer Zusammenarbeit, die sich nach Vereinsangaben bewährt hat.
Nico Bergner war im Winter nach zweieinhalb Jahren zum FSV zurückgekehrt und brachte vor allem Erfahrung ein – nicht nur für die Verbandsliga-Mannschaft, sondern auch für das Kreisoberliga-Team. Der Verein erinnert zudem an eine besondere Wegmarke: Bereits 2023 stand Bergner im Hessenpokal-„Jahrhundertspiel“ gegen Wehen Wiesbaden zwischen den Pfosten. In Dörnberg gilt er damit als Torhüter, der große Spiele kennt – und in unterschiedlichen Mannschaftsteilen Stabilität geben kann.
Finn Persch geht in seine vierte Saison im Bergstadion und verkörpert nach Darstellung des Vereins vor allem Zuverlässigkeit. Der 1,98 Meter große Vellmaraner kommt bereits auf mehr als 60 Einsätze für den FSV und stellte sich regelmäßig „in den Dienst des Vereins“ – auch über Mannschaftsgrenzen hinweg. Dass Persch im Pokal eine tragende Rolle spielte, unterstreicht Dörnberg ebenfalls: In beiden siegreichen Krombacher Kreispokal-Finals stand er im Tor.
Als sportlicher Fixpunkt der laufenden Spielzeit wird Dominik Hernandez Szarka herausgestellt. Er sei die etatmäßige Nummer eins gewesen und habe sich in der Verbandsliga zu einer festen Größe entwickelt. Besonders betont der FSV sein starkes Spiel am Ball – ein Merkmal, das im modernen Anforderungsprofil zunehmend Gewicht hat. Seit seinem Wechsel aus Calden vor zwei Jahren habe er dem Team in vielen Partien „wichtige Punkte festgehalten“.
Mit der Zusage des gesamten Torhüter-Trios erhält Dörnberg Planungssicherheit – und unterstreicht zugleich, dass der Verein auf gewachsene Strukturen setzt. Für eine Mannschaft, die über eine lange Saison auf Stabilität und Konkurrenzkampf angewiesen ist, dürfte das ein Baustein sein, der über den Sommer hinaus Wirkung entfalten soll.