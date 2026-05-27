Torwart-Trio bleibt zusammen

– Foto: Angelo Wiesner

Der FSV Dörnberg schafft früh Klarheit auf einer Schlüsselposition. Wie der Verbandsligist in seinen sozialen Medien mitteilte, bleiben Nico Bergner, Finn Persch und Dominik Hernandez Szarka auch in der kommenden Saison im Verein. Damit setzt der FSV seine Planungen mit einem klaren Signal fort: Kontinuität im Tor – und die Fortführung einer Zusammenarbeit, die sich nach Vereinsangaben bewährt hat.

Nico Bergner war im Winter nach zweieinhalb Jahren zum FSV zurückgekehrt und brachte vor allem Erfahrung ein – nicht nur für die Verbandsliga-Mannschaft, sondern auch für das Kreisoberliga-Team. Der Verein erinnert zudem an eine besondere Wegmarke: Bereits 2023 stand Bergner im Hessenpokal-„Jahrhundertspiel“ gegen Wehen Wiesbaden zwischen den Pfosten. In Dörnberg gilt er damit als Torhüter, der große Spiele kennt – und in unterschiedlichen Mannschaftsteilen Stabilität geben kann.

Finn Persch geht in seine vierte Saison im Bergstadion und verkörpert nach Darstellung des Vereins vor allem Zuverlässigkeit. Der 1,98 Meter große Vellmaraner kommt bereits auf mehr als 60 Einsätze für den FSV und stellte sich regelmäßig „in den Dienst des Vereins“ – auch über Mannschaftsgrenzen hinweg. Dass Persch im Pokal eine tragende Rolle spielte, unterstreicht Dörnberg ebenfalls: In beiden siegreichen Krombacher Kreispokal-Finals stand er im Tor.