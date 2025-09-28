Torwart trifft: Der Wahnsinn von Eilendorf

„Da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt“, jubelte der Stadionsprecher des SV Eilendorf. Im selben Moment erinnerte sich Eilendorfs Trainer- und Spielerlegende Jochen Heck daran, „so etwas noch nie in meinem langen Fußballerleben erlebt zu haben“. Unterdessen ließ Paul Schulz immer wieder die eine oder andere Bierdusche über sich ergehen.
Was war geschehen? In der achten Minute der Nachspielzeit im Duell der Fußball-Landesligisten SV Eilendorf gegen Germania Teveren (2:2) hatte Schulz – 18-jähriger Torwart des Gastgebers – das 2:2 (90. + 8) geköpft. In einem Spiel, das eigentlich schon verloren war. Aber Teveren brachte es nicht über die Zeit. Obwohl man bis zur 90. Minute scheinbar uneinholbar 2:0 geführt hatte.
Doch dann begann die Zeit der Helden in Schwarz-Weiß. Es sah mehr nach Verzweiflung aus, denn zunächst knallte Justus Schulte (89.) das Leder an die Querlatte. „Das wars dann wohl“, mussten die heimischen Fans annehmen. Aber nicht doch. Als „ganz Teveren“ auf den Abpfiff wartete, verwertete Tobias Knoben (90.+4.) eine Flanke per Kopf zum scheinbaren Ehrentreffer.
Während die Teverener Bank kollektiv wie HB-Männchen hüpfte und den Schlusspfiff herbeischrie, zeigte der Unparteiische noch fünf Minuten Nachspielzeit an. Und Knoben & Co. setzten nach. „TK“ holte zu einer allerletzten Flanke aus, Paul Schulz stieg am höchsten und köpfte vom Elfmeterpunkt – unhaltbar für Germanias Keeper Niklas Aretz – zum Ausgleich ein.
„Das hätten wir uns alles ersparen können, wenn wir unsere klarsten Torchancen in der ersten Halbzeit genutzt hätten“, weinte SV-Trainer Jasmin Muhovic vor Ergriffenheit fast. In der Tat „überrollten“ die Hausherren die Germania in der ersten halben Stunde des Spiels mit dicksten Möglichkeiten. Obwohl auf Eilendorfer Seite der Top-Torjäger Tim Beckers zunächst angeschlagen die Bank drücken musste.
Teveren ging dagegen viel konsequenter mit den Abschlüssen um. Auch wenn das 1:0 (39.) ein Eigentor von Milan Schaafs war, dessen „Vorarbeit“ vom Teverener Stürmer Yannick Voussen ausging. Angesichts der vielen Chancen im Vorfeld war das etwas glücklich für die Gäste. Mit dem 2:0 (69.), das Joel Klieber nach Maßflanke von Marvin Dumslaff geköpft hatte, schien das Spiel (vor)entschieden. Aber dann kam ja noch Paul Schulz. Eilendorfs Trainer Jasmin Muhovic: „Meine Jungs haben heute eine starke Moral an den Tag gelegt“. Dagegen bemängelte Teverens Trainer Sebastian Wirtz: „Wir haben bei beiden Gegentoren nicht gut verteidigt.“
