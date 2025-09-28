Umkämpft: Das Duell zwischen dem SV Eilendorf und Germania Teveren. – Foto: Dagmar Meyer-Roeger

Torwart trifft: Der Wahnsinn von Eilendorf Fußball-Landesliga: Der SV Eilendorf und Germania Teveren trennen sich nach einer verrückten Schlussphase mit 2:2.

„Da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt“, jubelte der Stadionsprecher des SV Eilendorf. Im selben Moment erinnerte sich Eilendorfs Trainer- und Spielerlegende Jochen Heck daran, „so etwas noch nie in meinem langen Fußballerleben erlebt zu haben“. Unterdessen ließ Paul Schulz immer wieder die eine oder andere Bierdusche über sich ergehen.

Was war geschehen? In der achten Minute der Nachspielzeit im Duell der Fußball-Landesligisten SV Eilendorf gegen Germania Teveren (2:2) hatte Schulz – 18-jähriger Torwart des Gastgebers – das 2:2 (90. + 8) geköpft. In einem Spiel, das eigentlich schon verloren war. Aber Teveren brachte es nicht über die Zeit. Obwohl man bis zur 90. Minute scheinbar uneinholbar 2:0 geführt hatte. Der zweite Held

Doch dann begann die Zeit der Helden in Schwarz-Weiß. Es sah mehr nach Verzweiflung aus, denn zunächst knallte Justus Schulte (89.) das Leder an die Querlatte. „Das wars dann wohl“, mussten die heimischen Fans annehmen. Aber nicht doch. Als „ganz Teveren“ auf den Abpfiff wartete, verwertete Tobias Knoben (90.+4.) eine Flanke per Kopf zum scheinbaren Ehrentreffer. Während die Teverener Bank kollektiv wie HB-Männchen hüpfte und den Schlusspfiff herbeischrie, zeigte der Unparteiische noch fünf Minuten Nachspielzeit an. Und Knoben & Co. setzten nach. „TK“ holte zu einer allerletzten Flanke aus, Paul Schulz stieg am höchsten und köpfte vom Elfmeterpunkt – unhaltbar für Germanias Keeper Niklas Aretz – zum Ausgleich ein.