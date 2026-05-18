Torwart-Treffer schockt den TSV Oberpframmern - Steinhöring verliert Dramatik in der Nachspielzeit von Johannes Hain · Heute, 10:57 Uhr · 0 Leser

FC-Keeper Cerruti Zola (grün) löste mit seinem Siegtor einen Phönix-Jubelsturm aus. – Foto: Wolfgang Herfort

Der TSV Oberpframmern kämpft personalgeschwächt gegen den Tabellenführer. In der sechsten Minute der Nachspielzeit fällt das Tor. Der TSV Steinhöring verliert knapp gegen die SpVgg Haidhausen.

Was für ein Spiel! Was für ein kurioses Ende! Obwohl der TSV Oberpframmern im Duell mit dem Tabellenführer auf acht (!) Spieler verzichten musste, lieferte man dem Titelaspiranten einen leidenschaftlichen Kampf. Doch der blieb unbelohnt. „Mei, so ist Fußball“, so das Fazit von Abteilungsleiter Benedikt Fürst. Dabei hatte die Partie mehr als gut für die dezimierten Pframmerner begonnen. Knapp 250 Zuschauer trauten ihren Augen nicht. Denn der Underdog präsentierte sich nicht nur auf Augenhöhe, er ging auch durch Daniel Esterl früh in Führung (5.).

Phönix wackelte. Zwar auf allen Positionen mit den technisch besseren Spielern besetzt, offenbarten die Münchner Nerven. Ein umstrittener Handelfmeter kam ihnen zu Hilfe – 1:1 (31.). Es wurde eine Partie, die Pframmerns früherer Spielertrainer und ehemalige Löwen-Profi Markus Wolf lobte: „Da habe ich schon schlechtere Bundesligaspiele gesehen.“ Je länger das Spiel dauerte, desto mehr geriet Pframmerns Tor unter Druck. Fast schien es, als würde Phönix nur ein 1:1 holen und damit die Tabellenführung verlieren. Dann die letzte Minute der Nachspielzeit. Die letzte Ecke. 22 Spieler im Sechzehner versammelt. Auch FC-Keeper Zola Cerruti. Nach mehrmaligem Gestochere im Fünfer war er es, der den entscheidenden Treffer zum 1:2 beisteuerte (90.+6) und damit einen Jubelsturm der Gäste auslöste.