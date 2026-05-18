Torwart-Treffer in letzter Sekunde schockt den TSV Oberpframmern

FC-Keeper Cerruti Zola (grün) löste mit seinem Siegtor einen Phönix-Jubelsturm aus. – Foto: Wolfgang Herfort

Der TSV Oberpframmern kämpft personalgeschwächt gegen den Tabellenführer. In der sechsten Minute der Nachspielzeit fällt das Tor.

Was für ein Spiel! Was für ein kurioses Ende! Obwohl der TSV Oberpframmern im Duell mit dem Tabellenführer auf acht (!) Spieler verzichten musste, lieferte man dem Titelaspiranten einen leidenschaftlichen Kampf. Doch der blieb unbelohnt. „Mei, so ist Fußball“, so das Fazit von Abteilungsleiter Benedikt Fürst. Dabei hatte die Partie mehr als gut für die dezimierten Pframmerner begonnen. Knapp 250 Zuschauer trauten ihren Augen nicht. Denn der Underdog präsentierte sich nicht nur auf Augenhöhe, er ging auch durch Daniel Esterl früh in Führung (5.).

Phönix wackelte. Zwar auf allen Positionen mit den technisch besseren Spielern besetzt, offenbarten die Münchner Nerven. Ein umstrittener Handelfmeter kam ihnen zu Hilfe – 1:1 (31.). Es wurde eine Partie, die Pframmerns früherer Spielertrainer und ehemalige Löwen-Profi Markus Wolf lobte: „Da habe ich schon schlechtere Bundesligaspiele gesehen.“ Je länger das Spiel dauerte, desto mehr geriet Pframmerns Tor unter Druck. Fast schien es, als würde Phönix nur ein 1:1 holen und damit die Tabellenführung verlieren.

Dann die letzte Minute der Nachspielzeit. Die letzte Ecke. 22 Spieler im Sechzehner versammelt. Auch FC-Keeper Zola Cerruti. Nach mehrmaligem Gestochere im Fünfer war er es, der den entscheidenden Treffer zum 1:2 beisteuerte (90.+6) und damit einen Jubelsturm der Gäste auslöste.

„In den ersten 20 Minuten waren wir stark unter Druck“, bekannte Thomas Rotherbl. Der am grünen Tisch gestürzte Ex-Tabellenführer ließ die Muskeln spielen. „Haidhausen war von der gesamten Spielanlage sehr, sehr stark. Sie haben immer noch richtig gute Kicker in ihren Reihen. Da hatten wir einen schweren Stand“, so Steinhörings Coach weiter. Florian Härtel krönte diese starke Anfangsphase mit dem 1:0, das auch das Siegtor sein sollte (21.). Dabei luchste er einem Steinhöringer Verteidiger nach einer eigentlich bereits geklärten Situation den Ball ab und verwertete eiskalt. „Sehr, sehr unglücklich“, ärgerte sich Rotherbl.

„Wenn wir unsere zwei großen Chancen besser ausnutzen, hätten wir vielleicht mit einem Unentschieden in die Halbzeit gehen können“, so der Coach. „Das wäre für das Gefühl gut gewesen.“ Gleichzeitig musste sich Thomas Rotherbl bei Torwart Simon Stadler bedanken: „Heute unser bester Mann. Er hat richtig gut gehalten.“ Angesichts der Chancen auf beiden Seiten war es überraschend, dass nur ein Treffer erzielt wurde. „Haidhausen war immer gefährlich, sie waren sehr stark. Aber wir haben nicht aufgegeben. Darauf müssen wir aufbauen.“

Tabellarisch wird es nun eng. Da Zamdorf gewonnen hat, muss Steinhöring am letzten Spieltag gewinnen und gleichzeitig auf eine Zamdorfer Niederlage hoffen. Ansonsten geht es in die Relegation.