Torwart-Tor zum Ausgleich gegen Platz eins: Jan Hellmers im Interview

Er war DER Held vom Mittwochs-Spiel zwischen Tabellenführer GW Mühlen und dem abstiegsbedrohten GW Firrel. Jan Hellmers, Keeper von GW Firrel, traf in der vierten Minute der Nachspielzeit zum 2:2 und bescherte seinem Team einen überraschenden Punkt beim klaren Favoriten. Wir haben mit dem 38-Jährigen über das Tor, seine Gefühlslage und die weitere Saison gesprochen..
Was ging Dir in dem Moment des Treffers durch den Kopf?
Der erste Blick ging zum Schiedsrichter. Der hat sich aber direkt umgedreht und auf den Punkt gezeigt. Als er das dann getan hatte, blieb mir auch gar nicht viel Zeit zum Überlegen, weil ich quasi direkt von der ganzen Mannschaft, inklusive Ersatzbank, in der Jubeltraube erdrückt worden bin. Da blieb nicht viel Zeit wegzulaufen.
Das Tor schilderte der 38-Jährige wie folgt: Wir haben tief in der Nachspielzeit noch einen Eckball bekommen. Da war ich auch schon mit vorne. Der hat dann aber nichts eingebracht und wurde geklärt von Mühlen. Wir kommen dann aber an der Mittellinie wieder in Ballbesitz und kriegen in der Mitte der gegnerischen Hälfte einen Einwurf. Mit Felix Karius haben wir einen Spieler, der sehr, sehr weit werfen kann. Seine Einwürfe kommen quasi wie Eckbälle und Flanken. Da habe ich die Chance gesehen, nochmal nach vorne zu gehen. Ich hatte schon in den vergangenen Wochen bei unseren Spielen immer wieder bemängelt, dass quasi nie jemand auf den zweiten Pfosten geht und dort steht. Dann dachte ich einfach, "komm ich probiere es mal aus." Der Einwurf kam dann rein, wurde durch unseren Mannschaftskapitän Tim Schauer per Kopf verlängert und ich stand am zweiten Pfosten quasi komplett allein gelassen, weil sich keiner für mich zuständig gefühlt hat. Da fiel mir der Ball dann vor die Füße, so sieben, acht Meter vom Tor. Von dort aus habe ich ihn dann unten ins Eck geschoben.
Weißt du noch, wann du dein letztes Tor geschossen hast? Ist ja schon etwas besonderes.
Ich habe tatsächlich schon mal ein Tor geschossen. Das war damals in der Bezirksliga noch für Concordia Ihrhove, am letzten Spieltag. Es ging um nichts mehr und da wurden die Positionen ausgelost. Ich hatte dann das große Glück, den Stürmerplatz oder die gezogen zu haben und habe damals das 1-0 geschossen. Da war ich aber als Feldspieler aktiv, als Torhüter selbst aus dem Spiel heraus habe ich natürlich noch nichts getroffen. Ich glaube, das kommt auch relativ selten vor, dass so etwas passiert.
Nach dem 0:8 im Hinspiel, nun ein Punktgewinn gegen den Tabellenführer. Habt ihr damit vor dem Spiel gerechnet?
Das Hinspiel hatten wir 8:0 verloren. Da war ich leider nur als Zuschauer dabei, da ich mein erstes Spiel verletzungsbedingt erst im September gemacht hatte. Wir wussten, wir fahren nach Mühlen zum Tabellenführer und jeder rechnet mit einer Niederlage. Von daher war uns klar, dass wir nur gewinnen können. So sind wir auch ins Spiel gegangen. Wir haben uns nicht aufgegeben, sondern immer weiter daran geglaubt. Letztendlich muss man auch sagen, dass wir vom Spielverlauf her, verdient einen Punkt dort mitgenommen haben.
Ihr steckt im Abstiegskampf: Kann so ein Punktgewinn ein Turn-around für den Rest der Saison sein?
Der Punktgewinn kann natürlich Gold wert sein zum Ende der Saison hin, gerade auch aufgrund des schlechten Torverhältnisses, das wir jetzt haben. Aber alleine für die Moral nach dem 2:0-Rückstand beim Tabellenführer kurz vor Schluss noch einen Unentschieden zu holen, war für uns natürlich wie ein gefühlter Sieg. Für Mühlen natürlich eher wie eine gefühlte Niederlage. Es kann jetzt schon Klick gemacht haben. Das hoffe ich natürlich und ich hoffe, dass sich das für die nächsten Wochen so ein bisschen widerspiegelt.