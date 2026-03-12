Torwart-Tor zum Ausgleich gegen Platz eins: Jan Hellmers im Interview "Ich hoffe, dass es jetzt Klick gemacht hat" von NK · Gestern, 22:55 Uhr · 0 Leser

Er war DER Held vom Mittwochs-Spiel zwischen Tabellenführer GW Mühlen und dem abstiegsbedrohten GW Firrel. Jan Hellmers, Keeper von GW Firrel, traf in der vierten Minute der Nachspielzeit zum 2:2 und bescherte seinem Team einen überraschenden Punkt beim klaren Favoriten. Wir haben mit dem 38-Jährigen über das Tor, seine Gefühlslage und die weitere Saison gesprochen..

Was ging Dir in dem Moment des Treffers durch den Kopf? Der erste Blick ging zum Schiedsrichter. Der hat sich aber direkt umgedreht und auf den Punkt gezeigt. Als er das dann getan hatte, blieb mir auch gar nicht viel Zeit zum Überlegen, weil ich quasi direkt von der ganzen Mannschaft, inklusive Ersatzbank, in der Jubeltraube erdrückt worden bin. Da blieb nicht viel Zeit wegzulaufen.

Das Tor schilderte der 38-Jährige wie folgt: Wir haben tief in der Nachspielzeit noch einen Eckball bekommen. Da war ich auch schon mit vorne. Der hat dann aber nichts eingebracht und wurde geklärt von Mühlen. Wir kommen dann aber an der Mittellinie wieder in Ballbesitz und kriegen in der Mitte der gegnerischen Hälfte einen Einwurf. Mit Felix Karius haben wir einen Spieler, der sehr, sehr weit werfen kann. Seine Einwürfe kommen quasi wie Eckbälle und Flanken. Da habe ich die Chance gesehen, nochmal nach vorne zu gehen. Ich hatte schon in den vergangenen Wochen bei unseren Spielen immer wieder bemängelt, dass quasi nie jemand auf den zweiten Pfosten geht und dort steht. Dann dachte ich einfach, "komm ich probiere es mal aus." Der Einwurf kam dann rein, wurde durch unseren Mannschaftskapitän Tim Schauer per Kopf verlängert und ich stand am zweiten Pfosten quasi komplett allein gelassen, weil sich keiner für mich zuständig gefühlt hat. Da fiel mir der Ball dann vor die Füße, so sieben, acht Meter vom Tor. Von dort aus habe ich ihn dann unten ins Eck geschoben. Weißt du noch, wann du dein letztes Tor geschossen hast? Ist ja schon etwas besonderes.