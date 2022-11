Torwart-Tor rettet die Preussen: "Da war der Jubel natürlich groß" Verbandsliga +++ Keeper Steven Ebeling beschert dem MSC einen Zähler beim 1. FC Bitterfeld-Wolfen

Zu sehen war das zum Beispiel am Sonnabend an der Jahnstraße 23 in Bitterfeld-Wolfen. In der ersten Minute der Nachspielzeit in dieser Verbandsliga-Partie zwischen den Gastgebern und Preussen. Als Arbnor Dervishaj das runde Leder per Eckstoß in den gegnerischen Strafraum brachte, als Steven Ebeling aufrückte „und den Ball mit dem Kopf unter die Latte knallte“, berichtete dessen Trainer Torsten Marks. Und dies zum 2:2 (1:2)-Endstand. Marks: „Da war der Jubel natürlich groß.“