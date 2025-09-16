Torwart-Tor leitet Wende ein

Ein außergewöhnlicher Treffer sorgte am Wochenende in der 1. Kreisklasse für Aufsehen. Beim Spiel der SG Waggum/Bienrode beim den TSV Lamme III avancierte ausgerechnet Torhüter Henrik Straube zum Schlüsselspieler der Partie.

Bis zur 82. Minute lag die Spielgemeinschaft aus Waggum und Bienrode mit 0:1 zurück, hatte aber bereits mehrere klare Chancen ungenutzt gelassen. Dann trat Straube an und verwandelte einen direkten Freistoß von der Mittellinie zum Ausgleich. Sein Treffer brachte die Wende und setzte neue Energie im Team frei. "Es war kurz vor Schluss und wir wollten so viele Leute wie möglich im Strafraum haben. Dementsprechend schieße ich dann die Freistöße in der nähe der Mittellinie", erklärt Straube, dessen "englischer Ball" keinen Abnehmer fand und im Tor landete.

Beflügelt vom späten 1:1 zeigte die SG in der Schlussphase ihr bestes Gesicht. Innerhalb von zehn Minuten drehte die Mannschaft die Partie komplett und stellte am Ende auf 4:1. Damit sicherte sich Waggum/Bienrode den ersten Dreier der noch jungen Spielzeit.