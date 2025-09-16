Torwart-Tor leitet Wende ein

Ein außergewöhnlicher Treffer sorgte am Wochenende in der 1. Kreisklasse für Aufsehen. Beim Spiel der SG Waggum/Bienrode beim den TSV Lamme III avancierte ausgerechnet Torhüter Henrik Straube zum Schlüsselspieler der Partie.
Bis zur 82. Minute lag die Spielgemeinschaft aus Waggum und Bienrode mit 0:1 zurück, hatte aber bereits mehrere klare Chancen ungenutzt gelassen. Dann trat Straube an und verwandelte einen direkten Freistoß von der Mittellinie zum Ausgleich. Sein Treffer brachte die Wende und setzte neue Energie im Team frei. "Es war kurz vor Schluss und wir wollten so viele Leute wie möglich im Strafraum haben. Dementsprechend schieße ich dann die Freistöße in der nähe der Mittellinie", erklärt Straube, dessen "englischer Ball" keinen Abnehmer fand und im Tor landete.
Beflügelt vom späten 1:1 zeigte die SG in der Schlussphase ihr bestes Gesicht. Innerhalb von zehn Minuten drehte die Mannschaft die Partie komplett und stellte am Ende auf 4:1. Damit sicherte sich Waggum/Bienrode den ersten Dreier der noch jungen Spielzeit.
„Ich glaube, das Tor war unser Dosenöffner. Wir waren nicht optimal im Spiel, haben bestimmt vier bis fünf 100-Prozentige vergeben. Nach dem Tor war die Euphorie dann wieder voll da und dann ging es Schlag auf Schlag. Wir waren die letzten zehn Minuten wie ausgewechselt“, so Straube, der bereits am letzten Spieltag mit einem gehaltenen Elfmeter im Mittelpunkt stand.