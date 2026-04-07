 2026-04-03T19:57:16.526Z

Ligabericht

Torwart-Tor in letzter Minute rettet den TSV Caldern

Teaser KLA BIEDENKOPF: +++ Fußball-A-Liga: Die SG Mornshausen/Erdhausen/Frohnhausen hat im Auswärtsspiel den Tabellenführer kurz vor dem Knock out, dann trifft Keeper Nazar Ivankiv aus 30 Metern zum 1:1 +++

von Redaktion · Heute, 11:37 Uhr · 0 Leser
Symbolbild © Jens-Peter Kauer
Symbolbild © Jens-Peter Kauer

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KLA BID
TSV Caldern
SG Mornshausen

Marburg-Biedenkopf. Fußball-A-Ligist SG Mornshausen/Erdhausen/Frohnhausen hat dem Tabellenführer TSV Caldern am Ostermontag ein 1:1 (1:0)-Remis abverlangt. Für Caldern traf in letzter Minute Keeper Nazar Ivankiv.

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