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Ligabericht
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Torwart-Tor in letzter Minute rettet den TSV Caldern
Teaser KLA BIEDENKOPF: +++ Fußball-A-Liga: Die SG Mornshausen/Erdhausen/Frohnhausen hat im Auswärtsspiel den Tabellenführer kurz vor dem Knock out, dann trifft Keeper Nazar Ivankiv aus 30 Metern zum 1:1 +++
Marburg-Biedenkopf. Fußball-A-Ligist SG Mornshausen/Erdhausen/Frohnhausen hat dem Tabellenführer TSV Caldern am Ostermontag ein 1:1 (1:0)-Remis abverlangt. Für Caldern traf in letzter Minute Keeper Nazar Ivankiv.