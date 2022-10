Torwart-Tor in der Nachspielzeit: Pipinsried bleibt auf Abstiegsplatz Fußball-Regionalliga

Regionalligist FC Pipinsried hat sich im Heimspiel gegen Schlusslicht Heimstetten in der Nachspielzeit das 1:1 eingefangen. Torschütze: Torwart Knauf - per Seitfallzieher!

Pipinsried – 1:1 verloren: Mit einem Gegentreffer in der 96. Minute hat der FC Pipinsried im Match gegen Regionalliga-Schlusslich SV Heimstetten den sicher geglaubten Sieg noch aus der Hand gegeben. Für den Gast traf Moritz Knauf per Seitfallzieher in der sehr langen Nachspielzeit – der Heimstettener Torwart! er FC Pipinsried kam sich am vergangenen Samstag vor wie in einem falschen Film.

Das Remis hilft keinem der beiden Teams. Beide verbleiben im Tabellenkeller.

Vor nur 165 Zuschauern in der Hazrolli-Arena standen die Pipinsrieder nach dem Abpfiff von Schiedsrichter Elias Wörz auf dem Platz wie begossene Pudel, während auf der anderen Seite die Gäste aus Heimstetten das Remis wie einen Sieg feierten. Es war eine insgesamt schwache Regionalliga-Partie, Wunderdinge waren allerdings auf Grund des Tabellenstandes nicht zu erwarten. Gastgeber Pipinsried war die spielerisch bessere Mannschaft, während sich die Gäste zunächst nur aufs Verteidigen konzentrierten. In der ersten halben Stunde gab es bis auf den Schuss von Pablo Pigl, der aus elf Metern in halblinker Position am Gästeschlussmann Moritz Knauf scheiterte (14.), keinen nennenswerte Chancen auf beiden Seiten. Etwas überraschend kam der FCP dann zur Führung, als Gästekeeper Knauf an der eigenen Strafraumkante versuchte, FCP-Angreifer Nickoy Ricter auszuspielen. Das ging gründlich in die Hose, Ricter schnappte sich die Kugel und schob locker aus fünf Metern ein – was für ein kapitaler Bock des Gäste-Torwarts.