Torwart-Tor in der Landesliga & Sanka-Einsatz in der Kreisliga

Eskalation am Hohen Sand: Tegernheims Landesliga-Torwart Max Kellner bugsierte den Ball mit dem Schlusspfiff über die Linie. Das Heimspiel gegen Bogen endete 2:2. – Foto: Felix Schmautz

Wie üblich blicken wir zu Wochenbeginn nochmal zurück auf das Spielwochenende im Oberpfälzer Amateurfußball. Und haben ein paar Highlights für Euch zusammengetragen. Heute unter anderem mit einem Torwart-Tor in der Landesliga, bangen Momenten bei einem Kreisligaspiel, Derby-Jublern und furiosen Aufsteigern...



Solche Geschichten schreibt halt nur der Fußball: Der FC Tegernheim sah im Landesliga-Heimspiel gegen den TSV Bogen schon wie der Verlierer aus. Weit in der Nachspielzeit bekamen die Gastgeber nochmal einen Freistoß zugesprochen. Auch FC-Torwart Max Kellner rückte mit vor. Cigi Özlokman zirkelte den Ball gefährlich vors Tor, wo ausgerechnet Kellner zur Stelle war und den Ball zum 2:2 über die Linie drückte. Danach wurde das Spiel nicht mehr wiederangepfiffen. Von einem „unbeschreiblichen Gefühl“ sprach der junge Torhüter im Nachgang in der „Mittelbayerischen“.







Bange Momente in Peising: Früh im Spiel brach SG-Akteur Fabian Pfann nach einem Rempler bewusstlos zusammen, wurde mit Verdacht auf Gehirnerschütterung mit dem Krankenwagen abtransportiert. Das Match in der Regensburger Kreisliga 2 war für rund eine Dreiviertelstunde unterbrochen. In der weiteren Folge steckte der Heimelf der Schock über das Geschehene in den Knochen. Am Ende setzte es gegen Painten eine 2:3-Niederlage.







Einen Sahnetag erwischte der SV Obertraubling in der Kreisliga 1 Regensburg. Ein solch hoher Sieg dürfte dem SVO noch nicht oft gelungen sein in seiner Historie. Vier Tore vor und vier Tore nach der Halbzeitpause bescherten einen 8:0-Kantersieg – und das auswärts.







Für den höchsten Sieg des Wochenendes zeichneten aber andere verantwortlich. Die Sportfreunde Weidenthal (A-Klasse Nord Cham/Schwandorf) ließen es bei ihrem Heimspiel so richtig krachen. Angeführt vom dreifach erfolgreichen Spielertrainer Max Mischinger, feierten die Schwarz-Gelben einen 12:0-Kantersieg. Schon zur Pause stand es 7:0. Den Gästen von der SpVgg Pfreimd III konnten einem nur leidtun. Tabellenführer Weidenthal weist nach vier Spieltagen übrigens ein Torverhältnis von 21:0 auf.







Spielabbruch am Freitagabend in Lengenfeld: Zunächst war die A-Klassen-Partie vom Schiedsrichter nach einer Viertelstunde wegen Starkregens und Gewitters unterbrochen wurden. Nach weiteren 20 Minuten Wartezeit konnte das Spiel wegen Unbespielbarkeit des Platzes nicht mehr fortgesetzt werden.







Der TSV Reuth feierte drei Derby-Punkte gegen Erbendorf. – Foto: Creativ-Action.de









Derby-Ekstase in Reuth: Über 400 Zuschauer sahen, wie der heimische TSV den „großen Nachbarn“ aus Erbendorf mit 2:1 niederrang. „Bitter“, befand Gäste-Spielertrainer Benny Scheidler anschließend. Mit Toren in der der 84. und 90. Minute drehten die Reuther spät dieses Lokalduell in der Kreisliga Nord Amberg/Weiden.







Selber Spielkreis, selbe Liga: Auch in Trabitz stand ein Nachbarschaftsduell auf dem Programm. Gut 500 Fans sahen auch hier einen 2:1-Sieg der Hausherren. Der ambitionierte Aufsteiger „vergoldet“ seinen Traumstart mit dem vierten Sieg im vierten Spiel. Tabellenführung erfolgreich verteidigt!







Was für ein Tag für Kreisliga-Neuling SG Regental! Die Mannschaft von Trainer Andreas Rogalski spielte sich am Sonntag in einen regelrechten Rausch, feierte einen 7:2-Auswärtstriumph über die – eigentlich favorisierte – SG Schönthal-Premeischl. Überragender Akteur war Luis Lommer. Regentals junger Top-Torjäger schoss den Gegner mit vier Buden fast im Alleingang ab. Für seine Mannschaft war's der wichtige zweite Saisonsieg in der Chamer Kreisliga Ost.







Eine Elfmeter-Flut gab es bei der A-Klassen-Begegnung in Bernhardswald. Vier Mal zeigte Schiedsrichter Adrian Mühlbauer auf den Punkt. Kurios: Die Heimelf bekam drei der vier Strafstöße zugesprochen, verlor aber trotzdem mit 3:4 gegen die SG VfB Regensburg.







Seinen ganz persönlichen Sahnetag erwischte Bastian Faltermeier. Der 33-jährige Stürmer der DJK Beucherling II erzielte am Sonntag stolze sechs Tore – und schoss sein Team im Alleingang zum Auswärtssieg in Kleinwinklarn. Kein*e Spieler*in traf in der Oberpfalz so häufig am vergangenen Wochenende!