Torwart Tökez köpft Türk Gücü zum 3:3 gegen den Meister

Türk Gücü Breidenbachs Angreifer Abdurrahman Tasiran war ein ständiger Unruheherd in den Stadtallendorfer Reihen. Hier hat er eine Lücke zwischen Jerome Kaufmann und Gui Appel Prestes da Silva (verdeckt) gefunden. Robin Siebrand (links) eilt zur Absicherung herbei. © Jens Schmidt

Marburg-Biedenkopf. In der Fußball-Kreisoberliga Nord hat Eintracht Stadtallendorf II am Sonntag alle Rechenspielchen beendet und die faktisch längst feststehende Meisterschaft auch rechnerisch unter Dach und Fach gebracht. Dazu reichte ein 3:3 im spektakulären Spiel bei Türk Gücü Breidenbach. Die SG Silberg/Eisenhausen feierte mit dem 4:2-Sieg bei der FSG Südkreis eine gelungene Generalprobe für das am Mittwoch anstehende Kreispokalendspiel gegen den VfL Biedenkopf. Der Gladenbacher SC gewann das Sonntagabendspiel bei den SF/Blau-Gelb Marburg II mit 4:3.