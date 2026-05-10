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Ligabericht
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Torwart Tökez köpft Türk Gücü zum 3:3 gegen den Meister
Teaser KOL NORD: +++ Torwart Tökez trifft per Kopf zum 3:3, aber auch das Remis reicht Eintracht Stadtallendorf II zum Titelgewinn. Silberg/Eisenhausen gelingt die Generalprobe fürs Kreispokalfinale +++rn
Marburg-Biedenkopf. In der Fußball-Kreisoberliga Nord hat Eintracht Stadtallendorf II am Sonntag alle Rechenspielchen beendet und die faktisch längst feststehende Meisterschaft auch rechnerisch unter Dach und Fach gebracht. Dazu reichte ein 3:3 im spektakulären Spiel bei Türk Gücü Breidenbach. Die SG Silberg/Eisenhausen feierte mit dem 4:2-Sieg bei der FSG Südkreis eine gelungene Generalprobe für das am Mittwoch anstehende Kreispokalendspiel gegen den VfL Biedenkopf. Der Gladenbacher SC gewann das Sonntagabendspiel bei den SF/Blau-Gelb Marburg II mit 4:3.