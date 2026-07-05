Torwart-Team vollständig: Luca Gundlach rückt auf

– Foto: Nicole Seidl

Die SVG Göttingen hat ihre Planungen auf der Torhüterposition abgeschlossen. Mit Luca Gundlach rückt ein weiterer Torhüter aus dem eigenen Nachwuchs des JFV 37 in den Kader der ersten Herrenmannschaft auf.

Der 18-Jährige hat nach Angaben des Vereins in den vergangenen Jahren eine starke Entwicklung genommen und sich den Sprung in den Herrenbereich verdient. Die SVG freut sich, dass erneut ein Spieler aus der eigenen Jugend den Weg in die erste Mannschaft geschafft hat.

In der kommenden Saison setzt der Verein auf zwei 18-jährige Torhüter, denen die Verantwortlichen großes Entwicklungspotenzial zutrauen. Unter Torwarttrainer Julian Kratzert sollen beide den nächsten Schritt machen.