Torwart-Team bei Germania Geyen II steht: Kaderplanung schreitet voran

Mit Philipp Aigner bleibt ein erfahrener Rückhalt im Team. In den vergangenen zwei Spielzeiten absolvierte der Keeper 41 Ligaspiele, lieferte einen Assist und hielt seinen Kasten in 11 Partien sauber. Noch vor dem letzten Saisonspiel gegen Rheinsüd III bekannte er sich klar zur Mannschaft.

Trainer Gökhan Aydogan zeigt sich hochzufrieden: „Mit Philipp haben wir einen Keeper, von dem wir wissen, was wir haben und was wir erwarten können. Stets zuverlässig und immer da, wenn wir ihn brauchen. Philipp ist nicht nur eine feste Größe auf dem Platz, sondern auch als Vize-Kapitän eine wichtige Führungspersönlichkeit im Team.“

Komplettiert wird das Torwart-Gespann durch Patrick Bürger, der im Winter zur Mannschaft stieß. In zehn Einsätzen zeigte er starke Leistungen, darunter ein Spiel ohne Gegentor. Besonders in Erinnerung bleibt der Einsatz gegen Fliesteden, in dem Bürger in den Schlussminuten sogar als Stürmer agierte und den Treffer zum 4:1-Endstand einleitete.

Trainer Marcel Cronert lobt die Entwicklung des Neuzugangs:

„Patrick kam im Winter mit wenig Spielpraxis und ohne viel Freude am Fußball. Doch bei uns hat er beides schnell wiedergefunden und uns das auf dem Platz mit Leistung zurückgezahlt. Ein Schlüsselmoment war das Spiel gegen Blatzheim: Beim Stand von 0:2 parierte er in der 59. Minute einen Elfmeter, rüttelte damit das Team wach – und am Ende holten wir noch einen Punkt.“

Starkes Torwarttrainer-Team im Hintergrund

Unterstützt wird das Torwart-Duo von den beiden engagierten Torwarttrainern David Kaesler und Tobias Kamen, die beide nicht nur trainieren, sondern auch selbst jederzeit einspringen können.

David Kaesler stieß zum Saisonende zum Team und konnte bereits andeuten, wie wichtig er in der kommenden Spielzeit werden könnte. Tobias Kamen, ein echtes Geyener Urgestein, war in der Vergangenheit mehrfach als Backup zwischen den Pfosten aktiv und bleibt auch weiterhin neben Kaesler als Torwarttrainer dem Verein treu.

Die Trainer Cronert und Aydogan zeigen sich optimistisch:

„Wir sind sehr zufrieden mit der Entwicklung der Torhüter und glauben, dass Kaesler und Kamen gemeinsam das Torwartspiel auf ein noch höheres Niveau bringen können.“

Fazit:

Mit Philipp Aigner und Patrick Bürger sowie den Torwarttrainern David Kaesler und Tobias Kamen ist Germania Geyen II bestens für die neue Saison aufgestellt. Die Mischung aus Erfahrung, Engagement und Entwicklungspotenzial verspricht viel – das Tor ist bei Geyen fest in sicheren Händen.