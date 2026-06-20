Torwart-Talent wechselt, sechs Bezirksliga-Abgänge, Landesliga-Zugang

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Die TSG Abtsgmünd aus der Kreisliga A2 Ostwürttemberg verpflichtet zur neuen Saison Torhüter Tom Erbe. Der 19-Jährige wechselt aus der A-Jugend des TSV Essingen zur TSG und startet damit in den Aktivenbereich. Mit 1,96 Metern bringt Erbe körperliche Präsenz zwischen den Pfosten mit. Erfahrungen sammelte er zuvor unter anderem in der Jugend des VfR Aalen, wo er bereits mit Torwarttrainer Dominik Schlipf zusammenarbeitete. In Abtsgmünd komplettiert er das Torhüter-Team und soll in seiner Entwicklung weiter gefördert werden.

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TV Aldingen

Der TV Aldingen aus der Bezirksliga Enz/Murr verabschiedet mit Marcel Scharmach, Sebastian Pütz, Argjend Paci, Yasin Turhal, Robin Lee Pfohl und Kaan Cinar mehrere Spieler. Scharmach musste verletzungsbedingt bereits im Winter aufhören. Pütz wechselt nach Oeffingen, Paci zur TSG Steinheim, Turhal zum GSV Pleidelsheim, Pfohl zur SG Weinstadt und Cinar zum TSV Grünbühl. Der TVA würdigt ihre Beiträge, darunter wichtige Einsätze, Tore und ihren Anteil an der gemeinsamen Saison mit Relegation.

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FC Esslingen

Der FC Esslingen aus der Landesliga Württemberg, Staffel 2, verstärkt sich mit Andreas Ustün. Der flexibel einsetzbare Techniker kommt als neuer Baustein für die Kreativabteilung und kennt den Trainer bereits aus früheren Jahren. Ustün bringt fußballerische Qualität, Lösungen auf engem Raum und Vielseitigkeit mit. Damit erhält der FC Esslingen einen Spieler, der gut zur Spielidee passt und das offensive Profil des Kaders erweitern soll.

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TSV Raidwangen

Der TSV Raidwangen aus der Kreisliga B5 Neckar/Fils begrüßt Niko Kreuzberg als neues Gesicht bei den Aktiven. Kreuzberg soll beim TSV seine nächsten Schritte gehen und sich in das Team einfügen. Der Verein setzt auf seinen Einsatz auf dem Platz und freut sich auf die gemeinsame Zeit.

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TS Echterdingen

Der TS Echterdingen aus der Kreisliga B3 Stuttgart/Böblingen begrüßt Sinan Özkan zurück im Kader. Der Rückkehrer trug bereits in einer früheren Saison das Trikot des Vereins und bringt Qualität sowie Teamgeist mit. Nach seinen Stationen bei vorherigen Vereinen soll Özkan die Mannschaft sportlich und menschlich verstärken. Willkommen zurück beim TS Echterdingen.

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