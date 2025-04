Torwart-Talent Mohamed Abou Khamis bleibt dem ETB treu

Mohamed Abou Kamis ist Stammtorhüter der U19-Mannschaft von ETB Schwarz-Weiss Essen und kommt da in dieser Spielzeit auf 16 Einsätze in der A-Niederrheinliga. Der 18-Jährige schwört seinem Verein nun auch im Seniorenbereich die Treue.

„Ich freue mich sehr, dass ich den Sprung in den Kader der ersten Mannschaft geschafft habe. Ich werde dort richtig Gas geben und immer mit 100 Prozent bei der Sache sein. Ich möchte mich im nächsten Jahr in unserem Oberligateam weiterentwickeln. Eine bessere Mannschaft als den ETB kann man in der Oberliga kaum finden, da sie seit Jahren zu den Top Fünf der Liga gehören. Wenn ich dort dann auch mal ein paar Minuten Einsatzzeit bekommen würde, wäre das wirklich top“, freut sich Mohamed Abou Khamis schon auf die nächste Saison am Uhlenkrug.

Der ETB-Vorsitzende Karl Weiß sagt über den Nachwuchskeeper: „Mohamed Abou Khamis trainiert schon seit längerer Zeit bei der ersten Mannschaft mit und hat sich durch seine Leistungen im Training und in den Spielen für einen Verbleib beim ETB angeboten. Er ist talentiert und identifiziert sich voll mit unserem Verein, was ich für sehr wichtig halte.“