Torwart-Talent Haller verlässt den FC Amberg

Tim Haller, der in der Jugend beim FC Amberg aktiv war und zuletzt im Kader der Ersten Mannschaft stand, sucht bei Köfering gezielt nach mehr Spielpraxis und Entwicklungsmöglichkeiten. „Der FC Amberg bedankt sich bei Tim Haller für seinen Einsatz in der Jugend und im Training der Ersten – und wünscht ihm sportlich wie persönlich alles Gute für die Zukunft“, heißt es in einer knappen Meldung des Bezirksligisten.



Beim ehemaligen Regionalligisten wurde aus dem Torhüter-Trio nun also ein Duo. Verpflichtet wurden zuletzt Routinier Marko Smodlaka von der SpVgg SV Weiden sowie Vislan Lalayev vom SV Köfering. Damit haben die Köferinger zwar einen jungen Keeper an den FC Amberg abgegeben, aber nun – quasi im Tausch – auch einen hinzubekommen. Der Vorjahreszehnte der Kreisliga Süd darf sich auf einen jungen, talentierten und ehrgeizigen Torwart freuen, der hier seine nächsten Entwicklungsschritte gehen will.