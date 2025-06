Torwart Soichiro Goto sucht neuen Verein - mit Kontaktdaten

TVD Velbert ist in der abgelaufenen Saison aus der Oberliga in die Landesliga abgestiegen. Nun möchte der Soichiro Goto den nächsten Schritt in der Oberliga oder auch Mittelrheinliga gehen.

Seine Vita ist einzigartig. In der Jugend ist er in Japan am Kyushu Sports College seine ersten Schritte in Fußballschuhen gegangen und hat hier eine entsprechende Ausbildung genossen. 2022 ist er nach Deutschland zum SC Düsseldorf-West in die Landesliga gewechselt, ehe der Schritt zur vergangen Saison in die Oberliga nach Velbert folgte.

Der 23 Jahre junge Keeper weist somit eine interessante Geschichte auf. Interessierte Vereine können sich ab sofort bei ihm melden: