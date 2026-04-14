Torwart-Show reicht nicht zum Sieg

Zur Pause deutete wenig darauf hin, dass die Partie zwischen Steinach und Hildburghausen noch kippen könnte. Trotz spielerischer Vorteile und klarer Torchancen lagen die Gäste überraschend mit 0:2 zurück. Während Hildburghausen das Geschehen bestimmte, zeigte sich Steinach gnadenlos effizient – und hatte zudem einen überragenden Rückhalt im Tor...
Die Gäste legten engagiert los und erspielten sich früh gute Möglichkeiten. Doch immer wieder scheiterten sie an Steinachs Torhüter Paul Eichhorn-Nelson, der einen Sahnetag erwischte. Mehrfach parierte er stark im Eins-gegen-eins und hielt seine Mannschaft im Spiel – eine Leistung, die sich bereits beim Aufwärmen angedeutet hatte. Auf der anderen Seite schlug Steinach eiskalt zu. Ein Distanzschuss von Heublein aus rund 38 Metern brachte die Führung – ein Treffer, der zwar sehenswert war, aber nicht unhaltbar wirkte. Kurz darauf nutzte Philipp Sell einen langen Ball hinter die Abwehr zum 2:0 und stellte den Spielverlauf damit völlig auf den Kopf. Die Pausenführung der Gastgeber stand sinnbildlich für die erste Hälfte: Hildburghausen machte das Spiel, Steinach die Tore.
Nach dem Seitenwechsel änderte sich jedoch das Bild. Hildburghausen kam mit deutlich mehr Offensivdrang aus der Kabine und wurde schnell belohnt. Maximilian Schneider traf innerhalb weniger Minuten doppelt und stellte auf 2:2. Besonders auffällig: Der Anschlusstreffer fiel nach einer Standardsituation – ein Muster, das sich bei Steinach in dieser Saison bereits häufiger gezeigt hatte. In der Folge entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Hildburghausen setzte vor allem über die Flügel und mit langen Bällen immer wieder Nadelstiche, während Steinach seinerseits Chancen auf den erneuten Führungstreffer hatte. In einer Szene klärte Frederic Wohlleben in letzter Sekunde gegen den durchgebrochenen Schneider, später verhinderten Schleicher und Rüffer mit großem Einsatz weitere Gegentreffer.
Fazit: Am Ende blieb es beim 2:2 – ein Ergebnis, das zwar keinem der beiden Teams im Aufstiegsrennen entscheidend weiterhalf, aber den Spielverlauf durchaus widerspiegelt. Denn während Hildburghausen lange Zeit dominierte, bewies Steinach Moral und Effizienz. Und so passte dieses Remis perfekt ins Gesamtbild des Spieltags: In der Spitzengruppe ließ ausnahmslos jedes Team Punkte liegen – die Tabelle blieb damit komplett unverändert.