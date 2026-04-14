Torwart-Show reicht nicht zum Sieg

Beide Teams waren personell angeschlagen in die Begegnung gegangen. Verletzungen und urlaubsbedingte Ausfälle – mitten in der Ferienzeit in Thüringen – zwangen die Trainer zu Umstellungen. Dennoch standen auf beiden Seiten konkurrenzfähige Formationen auf dem Platz. Steinach justierte seine Defensive neu, unter anderem mit Moritz Bergmann im Zentrum und Oliver Heublein auf ungewohnter Position als Rechtsverteidiger, der seine Aufgabe solide löste. Auch Hildburghausen setzte mit dem erfahrenen Martin Schleicher in der Innenverteidigung auf Routine, während erneut Lukas Wolfsdorf das Tor hütete.

Die Gäste legten engagiert los und erspielten sich früh gute Möglichkeiten. Doch immer wieder scheiterten sie an Steinachs Torhüter Paul Eichhorn-Nelson, der einen Sahnetag erwischte. Mehrfach parierte er stark im Eins-gegen-eins und hielt seine Mannschaft im Spiel – eine Leistung, die sich bereits beim Aufwärmen angedeutet hatte. Auf der anderen Seite schlug Steinach eiskalt zu. Ein Distanzschuss von Heublein aus rund 38 Metern brachte die Führung – ein Treffer, der zwar sehenswert war, aber nicht unhaltbar wirkte. Kurz darauf nutzte Philipp Sell einen langen Ball hinter die Abwehr zum 2:0 und stellte den Spielverlauf damit völlig auf den Kopf. Die Pausenführung der Gastgeber stand sinnbildlich für die erste Hälfte: Hildburghausen machte das Spiel, Steinach die Tore.