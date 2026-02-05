Torwart-Schock und 0:8-Klatsche: TSV Dorfen erlebt Tag zum Vergessen

Unter Dauerbeschuss: Dorfens Torwart Maximilian Grichtmaier (gelb) konnte die Schlappe aber nicht verhindern. – Foto: Weingartner

Der TSV Dorfen verliert seinen Torwart Alexander Wolf durch eine schwere Verletzung. Dazu gab es eine 0:8-Niederlage gegen Wasserburg.

„Ein Riesenschock für uns alle“, sagte Trainer Andreas Hartl nach dem Wasserburg-Test. Wolf, einer der besten Bezirksliga-Torhüter, hatte sich im Training ohne Fremdeinwirkung erneut die Achillessehne gerissen, gerade als er sich nach seinem Achillessehnenriss aus der letzten Saison wieder herangekämpft hatte. Wolf sei für das Team enorm wichtig und Vorbild mit seiner Einstellung und Leistung. Für den TSV sei das „ein extremer Genickschlag. Alle wünschen dem Alex nun eine schnelle Genesung“, so Hartl.

Schock für Dorfens Bezirksliga-Fußballer: Torwart Alexander Wolf hat sich im Training erneut die Achillessehne gerissen. Und im ersten Vorbereitungstest gab’s obendrein mit 0:8 eine unerwartete Packung gegen den Landesligisten TSV 1880 Wasserburg. Gesprächsthema ist bei den TSV-Kickern und Fans nun vor allem die erneut schwere Verletzung ihres Torwarts.

Im Test gegen Landesligist Wasserburg hatte Dorfen keine Chance. Hartl war mit 21 Mann angetreten und schickte jeweils eine Mannschaft pro Halbzeit auf den Platz, beide verloren 0:4. Die Treffer der in allen Belangen überlegenen Wasserburger fielen oft zu einfach. Eigene Torchancen blieben Mangelware. Nur der erste Test, aber für Hartl „ein klares Warnzeichen“. Einen guten Eindruck habe Rückkehrer Manuel Zander gemacht. Leider müsse man aber weiter auf mehrere Spieler verzichten, die noch an Verletzungen laborierten.

Am nächsten Samstag, 7. Februar, stehen gleich zwei weitere Tests des TSV auf dem St. Wolfganger Kunstrasen an. Zunächst geht’s gegen die BSG (10.30 Uhr) und gleich danach gegen Reichertsheim (13 Uhr).