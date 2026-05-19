Torwart-Rochade bei Neumarkt: Preil geht, Böhmeke kommt Der bisherige Stammkeeper verlässt den Oberpfälzer Bayernligisten, der mit dem jungen Lars Böhmeke für Ersatz sorgt von Florian Würthele · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Sportlicher Leiter Stefan Pröpster (links) begrüßt den neuen Keeper Lars Böhmeke am Deininger Weg. – Foto: Benedikt Thier/ASV Neumarkt

Beim ASV Neumarkt tut sich ein Wechsel auf der Torhüterposition aus. Mit Lars Böhmeke präsentiert der Bayernligist am Dienstag einen vielversprechenden neuen Schlussmann. Der 21-Jährige unterschrieb bei den Adlern einen Vertrag über zwei Jahre. Gleichzeitig verabschiedet sich der ASV von seinem bisherigen Stammkeeper Oskar Preil (22), der den Verein nach einer Saison und 30 Ligaeinsätzen wieder verlässt, um den nächsten Schritt seiner Karriere höherklassig anzugehen.

Lars Böhmeke bringt trotz seines jungen Alters eine hochkarätige fußballerische Ausbildung mit. Der talentierte Schlussmann durchlief unter anderem die Nachwuchsleistungszentren des FC Bayern München, des 1. FC Nürnberg sowie des FC Ingolstadt 04. Zuletzt stand er beim Neumarkter Liga-Kollegen FC Ingolstadt II zwischen den Pfosten. Letzte Saison war er kurzzeitig für den ambitionierten TSV Landsberg in der Bayernliga Süd aktiv.



Mit seiner Ausbildung bei mehreren renommierten Nachwuchsakademien passe Böhmeke hervorragend in die sportliche Ausrichtung des ASV Neumarkt, der weiterhin auf junge, entwicklungsfähige Spieler setze, heißt es in einer Pressemeldung des Oberpfälzer Fünftligisten. Der 21-jährige Torwart freut sich auf seine Aufgabe bei den Adlern: „Der Wechsel zum ASV Neumarkt hat sich für mich aus mehreren Gründen sehr gut angefühlt. Die Mannschaft ist jung, hungrig und verfolgt ambitionierte Ziele – das hat mich sofort angesprochen. Dazu kamen von Anfang an sehr vertrauensvolle Gespräche mit den Verantwortlichen und ein Vereinsumfeld, in dem ich mich direkt wohlgefühlt habe. Für mich ist dieser Schritt außerdem eine große Chance, mich sportlich und persönlich weiterzuentwickeln und den nächsten Schritt in meiner Karriere zu gehen“, sagt Böhmeke.





Der sich verabschiedende Oskar Preil war im vergangenen Jahr zum ASV gestoßen und brachte Erfahrungen aus den Nachwuchsleistungszentren von RB Leipzig sowie Stationen beim SSV Jahn Regensburg und dem 1. FC Schweinfurt 05 mit. Preil blickt dankbar auf seine Zeit in Neumarkt zurück. ASV-Sportleiter Stefan Pröpster bedankt sich ausdrücklich bei dem scheidenden Keeper und blickt zugleich optimistisch nach vorne: „Wir sind sehr stolz auf Oskars Entwicklung in seinem Jahr bei uns und wünschen ihm für seine sportliche und private Zukunft von Herzen alles Gute. Oskar ist ein bodenständiger Mensch mit einem super Charakter, der hervorragend zu unserem Verein gepasst hat. Gleichzeitig freuen wir uns sehr, mit Lars Böhmeke einen jungen und hervorragend ausgebildeten Torwart für den ASV gewonnen zu haben.“