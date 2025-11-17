Torwart-Problem beim SV Heimstetten: Yannick Poyda nutzt seine Chance

Poydas Flugeinlage kommt zu einem Zeitpunkt, an dem dieses Derby längst gelaufen ist. Doch für den 28-Jährigen ist diese Parade gewissermaßen das i-Tüpfelchen auf einem Auftritt, mit dem vor dieser Saison niemand gerechnet hätte – nicht mal er selbst.

Zwei Minuten vor Schluss darf Yannick Poyda abheben. Nach einem Schuss von Ismanings Agon Bashota segelt der Keeper des SV Heimstetten ins rechte Toreck und lenkt den Fußball soeben noch zur Ecke.

Denn hinter Fabian Scherger und Moritz Knauf ging Yannick Poyda als Nummer Drei in die Spielzeit. „Meine Rolle war von Anfang an klar“, betont der Torwart. Und trotzdem habe er sich im Training immer reingehängt. „Auch weil das meine Art ist. Ich gebe immer Vollgas.“

Schon früh in der Saison zog sich Moritz Knauf dann einen Daumenbruch zu, worauf Poyda zur Nummer Zwei aufrückte. Und als Fabian Scherger im jüngsten Ligaspiel in Nördlingen wegen einer Oberschenkelblessur nicht mehr weitermachen konnte, fand sich der 28-Jährige plötzlich im Tor wieder – ausgerechnet, nachdem er zuvor wegen Urlaub und Krankheit zehn Tage nicht trainieren konnte.

Knauf und Scherger fehlen verletzt – Poyda nutzt seine Chance

„Klar ist so eine Situation nicht einfach, das hat man heute in der ersten Hälfte auch gemerkt“, sagt Poyda nach seinem Startelfdebüt gegen Ismaning. Schließlich fehlt ihm – abgesehen von zwei Testpartien – komplett die Spielpraxis. Doch spätestens in der zweiten Hälfte strahlt Poyda viel Souveränität aus, weiß als spielender Keeper zu überzeugen und krönt seine Leistung mit der Parade kurz vor Schluss. „Ich denke, da habe ich gezeigt, was ich kann“, sagt der Torwart.

Und das ausgerechnet gegen den FCI, zu dem er 2019 gewechselt war – in der Hoffnung auf mehr Einsätze. „Doch dort ist es nicht so gelaufen, wie ich es mir vorgestellt habe“, sagt Poyda. Und so kehrte er nach einem berufsbedingten Intermezzo in Berlin zurück zum SVH, wo er nun also vom dritten zum ersten Torwart aufgestiegen ist.

Diese Rolle wird Poyda noch zwei Spiele bis zur Winterpause ausfüllen – und es genießen, wie er betont. „Ich freue mich, dass ich jetzt meine Spielminuten bekomme“, sagt er. „Heute hat’s richtig Spaß gemacht.“