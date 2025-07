Torwart-Pendler Pereira Cardoso, Triple-Torschütze Neuhaus

Am Freitag stand der 19-jährige Tiago Pereira Cardoso noch beim Training der Profis von Borussia Mönchengladbach im Tor, ab Samstag war er dann im Trainingslager der U23 in Ankum dabei. Sonntag gehörten er und Florian Neuhaus beim Testspiel gegen Werder Bremen II zur Startelf.

Tiago Pereira Cardoso ist in dieser Saison ein Pendler. Er ist die Nummer drei in Borussias Profiteam und der erste Torwart bei der U23. Im Regionalliga-Team soll der 19 Jahre alte Luxemburger Spielpraxis sammeln, wenn es keine Überschneidungen mit der Bundesliga gibt. „Oben“ soll er im Training weiter reifen bei der Arbeit mit Torwarttrainer André Wachter, der Nummer eins Moritz Nicolas, dessen Ersatzmann Jonas Omlin und Hybrid-Keeper Tobias Sippel.

Pereira Cardoso reiste nach Ankum, wo Borussias U23 ihr Trainingslager absolvierte. Am Nachmittag, das belegen Videos bei Instagram, stand er rund 250 Kilometer entfernt vom Borussia-Park beim Training des Regionalliga-Teams im Tor und parierte unter anderen stark einen Kopfball von Nico Vidic.

Neuhaus zeigt sich treffscher

Das Trainingslager der Mannschaft von Eugen Polanski endete am Sonntagmittag mit dem Spiel gegen Werder Bremen II in Vörden. Bei dem gehörte Pereira Cardoso zur Startformation. Gleiches galt für den wegen der Mallorca-Video-Affäre strafversetzten Florian Neuhaus, der wie schon am Freitag gegen den SV Quitt Ankum begann. Da schoss er zwei der 16 Gladbacher Tore. Gegen die Bremer war Neuhaus wieder erfolgreich, dieses Mal war es das Ehrentor beim 1:5. Für Neuhaus ist Werder ein Klub mit Erinnerungspotenzial. In der Saison 2023/24 gab es im Weserstadion die Elfmeter-Situation, bei der er sich, ohne als Schütze eingeteilt zu sein, den Ball schnappte und das 2:2 erzielte. Danach kam es zum indirekten verbalen Konflikt mit Trainer Gerardo Seoane.

Nun gehörte Werders Zweite zu den Gegnern, gegen die sich Neuhaus während der vier Wochen bei der U23 empfehlen will für die Rückkehr zu den Profis. Mit seinem Tor-Triple setzte er zumindest kleine Akzente.

Pereira Cardoso hat ebenfalls sein persönliches Erlebnis mit Werders Bundesliga-Team. Vergangene Saison verletzte sich Omlin im Spiel bei Werder in der 71. Minute und Cardoso, der zwei Wochen zuvor beim 3:0 in Heidenheim debütiert hatte, musste beim Stand von 3:2 für die Borussen ins Tor. Er half, die Führung zu verteidigen, bis Tim Kleindienst mit dem 4:2 für die Entscheidung sorgte.

Werder II zu stark für Gladbach

Nun im Testspiel gegen Werder traf Neuhaus erneut zum Ausgleich, sein drittes Tor im zweiten Testspiel brachte in der 42. Minute das 1:1. Vier Minuten später war für ihn und auch Cardoso Pereira der Arbeitstag beendet. Der Torwart ärgerte sich über zwei Gegentore. Denn nur eine Minute nach Neuhaus‘ Tor kam Werder zum 2:1. Das Tor zum 0:1 hatte Pereira Cardoso schon nach sechs Minuten als U23-Torwart kassiert.

Nach der Pause stand Maximilian Neutgens im Gladbacher Tor und musste die restlichen drei Gegentreffer hinnehmen. In der 61. Minute, kurz nach dem 1:3, tauschte Trainer Eugen Polanski alle zehn Feldspieler aus, vier Minuten später fiel das 1:4, in der 75. Minute gab es noch das 1:5.

Nach dem Spiel ging es für die U23 zurück nach Mönchengladbach. Neuhaus wird da weiter mit dem Regionalliga-Team trainieren, vier Wochen insgesamt, die erste ist vorüber. Was danach kommt, wird sich zeigen, Gladbachs CEO Stefan Stegemann hat für den Zeitpunkt Gespräche angekündigt.

Pereira Cardoso bleibt derweil ein Pendler zwischen den Borussia-Teams, das sieht sein Ausbildungsplan in dieser Saison vor.

Borussia U23 - Ankum: Dimmer – Lieder (46. Digberekou), Foss (46. Schweers), Dasbach (46. Joshua Uwakhonye), – Nguefack – Hoxha (46. Atty), Vidic (46. Korb), Neuhaus (46. Jozanovic), Josiah Uwakhonye – Urbich (65. Hoxha), Adozi (46. Michaelis). Tore: 0:1 Eigentor (1.), 0:2 Neuhaus (9.), 0:3 Adozi (12.), 0:4 Urbich (14.), 0:5 Neuhaus (42.), 0:6 Urbich (43.), 0:7 Hoxha (45.), 0:8 Jozanovic (47., FE), 0:9 Nguefack (53.), 0:10 Urbich (54.), 0:11 Hoxha (70.), 0:12 Schweers (77.), 0:13 Hoxha (83.), 0:14 Josiah Uwakhonye (86.), 0:15 Michaelis (89.), 0:16 Jozanovic (90.).



Borussia U23 - Werder: Borussia: Pereira Cardoso (46. Neutgens) – Atty (61. Berko), Lieder (61. Digberekou), Schweers (61. Foss), Joshua Uwakhonye (61. Dasbach) – Vidic (61. Korb), Neuhaus (61. Nguefack), Jozanovic (61. Cirpan), Michaelis (61. Fleck) – Adozi (61. Josiah Uwakhonye), Urbich (61. Hoxha). Tore: 0:1 Mbock (6.), 1:1 Neuhaus (42.), 1:2 Stark (43.), 1:3 Mbock (60.), 1:4/1:5 Bellmann (65./75.).