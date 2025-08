Torwart Pawelczyks Weg von der Bank zur Glanztat mit der U23

Einen großen Anteil an diesem Sieg trug der 21-Jährige selbst. Zehn Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit verhinderte er mit einem ganz starken Reflex den Ausgleich. Mit Blick darauf, dass er erst zwei Minuten zuvor eingewechselt worden war, weil Profi-Keeper Florian Schock verletzungsbedingt den Kasten räumen musste, ist ihm die Rettungstat wohl noch höher anzurechnen. „Ich bin glücklich, dass ich meinen Beitrag leisten konnte und wir unser erstes Heimspiel gewonnen haben“, erzählte der Torwart, nachdem ihm bereits in der Woche zuvor gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach (1:1), aufgrund der Abstellung Schocks, nur der Platz auf der Bank geblieben war.

Trotz der unverhofften Einwechslung war Pawelczyk am vergangenen Samstag auf dem Punkt da und das in genau der Phase, in der die Gäste den Druck noch einmal erhöhten. „Oberhausen hat eine ziemlich gute Mannschaft, das haben wir gespürt. Dementsprechend wurde es zum Ende noch einmal kräftezehrend“, resümierte „Zwote“-Stürmer Charlison Benschop. „Aber wir haben sehr gut dagegengehalten, sind insgesamt gut rausgekommen und haben im richtigen Moment das Tor gemacht. Ich freue mich sehr über unsere ersten drei Punkte.“

Verpasste Chancen bringen Druck

Auch U23-Trainer Jens Langeneke zog ein positives Fazit: „Insgesamt hatten wir in der ersten Hälfte mehr Spielkontrolle und Ballbesitz. In der Halbzeit haben wir es dann noch einmal besprochen, welche Räume wir bespielen wollen und sind so auch wirklich gut aus der Kabine gekommen.“ Der nach der Pause eingewechselte Lennart Garlipp leitete nur wenige Minuten nach dem Wiederanpfiff den entscheidenden Angriff ein, Benschop legte zurück auf David Savic und der Kapitän traf zur Führung. „Direkt im Anschluss hatten wir dann noch eine Chance durch Deniz Bindemann, die aber gut gehalten wurde“, resümierte Langeneke. „Das war unsere beste Phase, in der wir es aber verpassen, auf 2:0 zu stellen und deshalb hinten raus unter Druck geraten.“

Doch in der Schlussphase behielt Pawelczyk den Überblick, Oberhausens Moritz Stoppelkamp verschoss einen Elfmeter und die „Zwote“ überstand gemeinsam die sechsminütige Nachspielzeit. „Durch den verschossenen Elfmeter ist der Sieg vielleicht etwas glücklich“, bilanzierte Langeneke. „Insgesamt bin ich aber froh, aus den ersten beiden Spielen vier Punkte geholt zu haben und dann schauen wir am Samstag, wie gut Gütersloh wirklich ist.“ Denn der kommende U23-Gegner aus Ostwestfalen (9. August, Ohlendorf Stadion) hatte kurz zuvor den 1. FC Bocholt 6:3 bezwungen.