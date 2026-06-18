Torwart Olschowsky vor endgültigem Abschied aus Gladbach

War zuletzt an Alemannia Aachen ausgeliehen: Jan Olschowsky. – Foto: Markus Verwimp

Der 11. November 2022 markiert bis heute den Höhepunkt in Jan Olschowskys Karriere. Drei Tage nach seinem Bundesliga-Debüt in Bochum, das mit einer 1:2-Niederlage endete, stand er zu Hause gegen Borussia Dortmund erneut im Tor, weil Yann Sommer und Tobias Sippel ausfielen.

Sommer ging im Januar zum FC Bayern München, ganz kurz gab es medial und unter den Fans eine Debatte, ob Borussia Mönchengladbach auf ihr Eigengewächs Olschowsky setzen sollte. In Jonas Omlin kam jedoch für neun Millionen Euro eine neue Nummer eins. Olschowsky machte im Mai 2023, als Omlin aufgrund von Oberschenkelproblemen passen musste, seine bis heute letzten Bundesligaspiele.

Gladbach siegte unter Daniel Farke mit 4:2, unsere Redaktion benotete den damals 20-jährigen Olschowsky mit einer 1-. „Die Paraden wurden immer besser - von gelösten Pflichtaufgaben bis zu überragenden Reflexen. Die Pausenführung hatte Gladbach seinem jungen Keeper zu verdanken, der bis dahin sechs Schüsse abwehrte“, hieß es in der Einzelkritik. Danach ging es wegen der WM 2022 in Katar in eine lange Winterpause.

Spielpraxis sammelte er seitdem für die U23 in der Regionalliga West und in der 3. Liga - 37 Einsätze - bei Alemannia Aachen. Im Sommer 2026 steht Olschowsky vor einer wichtigen Entscheidung in seiner Karriere: Bleibt er trotz seines 2027 auslaufenden Vertrags bei Borussia und sucht bewusst die Rolle des Herausforderers hinter Moritz Nicolas, dessen Ausstiegsklausel laut eines „Bild“-Berichts am Montag abgelaufen sein soll, und Daniel Batz? Oder verlässt er den Klub, um regelmäßig Spielpraxis zu sammeln und neu anzugreifen?

Eine Vertragsverlängerung, um Olschowsky zum Beispiel eine weitere Leihe zu ermöglichen, ist nach Informationen unserer Redaktion derzeit ausgeschlossen. Geht Olschowsky, dürfte es der endgültige Abschied aus Gladbach sein.

In diesem Sommer würde Gladbach zudem noch eine kleine Ablöse winken, Olschowskys Marktwert wird auf 450.000 Euro geschätzt. Mit 24 Jahren bringt er eine gewisse Erfahrung mit, konnte sich aber noch nicht dauerhaft oberhalb der 3. Liga beweisen.

Olschowsky: „Bin jetzt ein viel reiferer Mensch“

Über seine Zeit in Aachen sagte er im Januar: „Das Jahr war brutal wichtig für mich. Auch, wenn es natürlich auf einem niedrigeren Niveau war. Ich konnte Spielpraxis sammeln, habe mich persönlich weiterentwickelt und musste auch mit Widerständen kämpfen. Ich denke, dass ich jetzt ein viel reiferer Mensch bin. Das war nur positiv für mich.“

Auf der Linie und mit dem Ball am Fuß hat Olschowsky seine Stärken, in Aachen war er vor allem bei hohen Bällen und Standardsituationen ein Unsicherheitsfaktor. Kurz vor dem Abbruch der Leihe im Januar wurde er dafür besonders kritisiert.

Nun gibt es aus dem Umfeld des VfL Osnabrück das Gerücht, dass Olschowsky ins Blickfeld des Zweitliga-Aufsteigers geraten sei. Nach Informationen unserer Redaktion gab es zwischen beiden Klubs bislang keine Gespräche. Die 2. Bundesliga oder 3. Liga und das benachbarte Ausland dürften für Olschowsky nach wie vor interessant sein, um sich im Profifußball zu etablieren.

Olschowskys Torwartprofil ist speziell

Mit einer Größe von 1,84 Metern verkörpert er ein selteneres Torwartprofil, das nicht jedem Cheftrainer und Sportchef zusagt - ein größerer Keeper steht für die meisten Entscheider naturgemäß für mehr Sicherheit.

Die kommenden Wochen dürften in der Personalie Olschowsky interessant werden: Die meisten Zweit- und Drittligisten starten spätestens Ende Juni mit der Vorbereitung auf die neue Saison und dürften bis dahin insbesondere die Planungen auf der Torhüterposition weit vorangetrieben haben. Anschließend könnte es mit einem Wechsel als Nummer eins schwieriger werden, und Olschowsky müsste darauf hoffen, möglicherweise spät im Transferfenster von Verletzungen zu profitieren.

Die Erfahrungen aus der Bundesliga-Kabine in Gladbach und der Zeit in Aachen dürften ihm grundsätzlich helfen, sich schnell bei einem anderen Verein zurechtzufinden und anzupassen. In Aachen stand er das erste Mal überhaupt außerhalb Gladbachs unter Vertrag.

Bleibt er noch ein weiteres Jahr am Niederrhein und lässt seinen Vertrag auslaufen, droht Olschowsky ein Jahr ohne Spielpraxis. In der U23 sollen sich die beiden Keeper Tiago Pereira Cardoso, sofern er nicht verliehen wird, und Maximilian Neutgens weiterentwickeln. Dahinter bietet sich Marcello Trippel aus der U19 bereits an.