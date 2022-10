Torwart-Oldie begeistert trotz 0:6 Tabellenschlusslicht SG Preist wartet auch nach dem zehnten Spiel in der laufenden A-Liga-Saison auf den ersten Punkt. Beim 0:6 im Auswärtsspiel gegen die SG Echtersbach-Wißmannsdorf verhinderte Schlussmann Dietmar Felten (58) noch Schlimmeres. VIDEOINTERVIEW

Weil Stammtorwart Sebastian Hansjosten wegen einer Corona-Infektion nicht mitwirken konnte, blieb Preists Trainer Harald Marbach mit dem 58-jährigen Dietmar Felten nur eine Alternative für das Tor. Auch, wenn sich das Ergebnis von 0:6 aus Sicht der Gäste niederschmetternd anhört: Felten war der mit Abstand beste Mann in den Reihen der Vereinigten aus Preist, Orenhofen, Herforst und Beilingen und verhinderte mit schier unglaublichen Paraden eine zweistellige Niederlage seiner Elf. Bei dem halben Dutzend Gegentoren war der 58-Jährige chancenlos.

Nach den 90 Minuten von Biersdorf (der Rasenplatz war trotz der anhaltenden Regenfälle in einem ausgezeichneten Zustand) konstatierte ein sichtlich ratloser Coach Marbach, dass „wir uns bei Dietmar bedanken müssen, dass es nicht ein noch schlimmeres Debakel wurde. Er hat überragend gehalten. Bereits nach dem frühen ersten Gegentreffer gingen bei uns die Köpfe runter. Wir haben kein Zweikampfverhalten gezeigt. Wir waren erschreckend schwach, und wir haben alles vermissen lassen. Es war einfach zu wenig, um einen so spielstarken Gegner in Bedrängnis zu bringen.“ Marbach sprach sogar von der „schlechtesten Halbzeit der gesamten bisherigen Saison“.

