Torwart mit Traumtor: "Dafür wurde mir was vom Trainer ausgegeben"

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Beim 4:2-Testspielsieg des VfL Obereisesheim II gegen den SV Sülzbach II sorgte ein etatmäßiger Schlussmann für das sportliche Highlight. Jan Münch streifte sich aufgrund personeller Engpässe das Trikot der zweiten Mannschaft als Feldspieler über und krönte seine unerwartete Leistung im Angriff mit einem sehenswerten Treffer, der sogar auf Video festgehalten wurde.

Aufgrund einer dünnen Personaldecke bei der Zweiten zögerte Jan Münch, der regulär das Tor der ersten Herrenmannschaft hütet, nicht lange vor der Partie: „Ich habe mich sofort freiwillig gemeldet.“ Auf die Frage, auf welcher Position er sein Team konkret unterstützte, antwortet er gegenüber FuPa kurz und knapp: „Im Sturm.“ Gänzlich neu war das Feld für ihn jedoch nicht, auch wenn die Premiere bei den Aktiven stattfand: „Ich war das erste Mal Feldspieler in dem Herrenbereich, in der Jugend war ich schon ab und zu Feldspieler.“

Ein Treffer aus dem Lehrbuch

Am Ende stand ein 4:2-Sieg, zu dem der Aushilfsangreifer seinen viel umjubelten Teil beitrug. „Ja, das war mein erstes Tor im Herrenbereich“, bestätigt er. Die Entstehung seines Traumtores beschreibt er detailliert: „Ich habe gesehen, dass der Linksverteidiger etwas schläft, und ich habe den Einwurf dann tief gefordert und kurz reingeschaut, ob ein Abnehmer in der Mitte steht, aber da stand keiner. Also habe ich ihn einfach aufs lange Eck gezogen.“ Dabei kam ihm sein eigenes Torwartwissen bei der Überwindung des gegnerischen Keepers zugute: „Was heißt geholfen? Ich habe halt gesehen, er steht am kurzen Pfosten, und ich wusste, wenn der hoch ins lange Eck kommt, ist er so gut wie unmöglich zu halten.“

Jubel der Kollegen und Belohnung durch den Trainer

Die Freude über den unerwarteten Offensivdrang war groß. Seine Mitspieler aus der zweiten Mannschaft und die Kollegen aus der Ersten zeigten sich begeistert von der Aktion: „Sie haben es natürlich gefeiert.“ Dass dieser besondere Moment für die Nachwelt auf Video festgehalten wurde, überraschte ihn indes nicht sonderlich: „Ich weiß ja, dass wir in der Regel jedes Spiel mit der Veo Cam aufnehmen.“ Die übliche Kabinenstrafe oder der Zwang, einen auszugeben, blieb ihm nach der Partie erspart. Stattdessen gab es Lob von oberster Stelle: „Nein, für so ein Tor wurde mir was von dem Trainer ausgegeben.“

Zukunft zwischen den Pfosten und berufliche Bodenständigkeit

Trotz des Ausflugs in die Spitze bleiben die sportlichen Rollen beim VfL Obereisesheim klar verteilt. Ein dauerhafter Wechsel auf die Torjäger-Position ist für Jan Münch ausgeschlossen: „Nein, nein, unsere Stürmer haben bessere Qualitäten als ich. Ich gehe lieber wieder ins Tor der 1. Mannschaft.“

Seine Treue zum Verein verdeutlicht er mit den Worten: „Das ist jetzt mein 6. Jahr.“ Dabei formuliert er ehrgeizige, aber bodenständige Ambitionen für die Zukunft: „Spaß ist mal das Wichtigste, weil wenn du keinen Spaß hast, kannst du auch nichts erreichen. Und natürlich so weit oben mit dem VfL Obereisesheim mitzuspielen wie möglich.“ Auch abseits des Rasens ist der Fußballer fest verankert: „Ich arbeite bei Bechtle als Logistiker.“