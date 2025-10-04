Torwart mit Drittliga-Erfahrung: FSV Rheinfelden holt Steven Oberle

Es ist eine Verpflichtung, die nochmal aufhorchen lässt. Der FSV Rheinfelden hat sich auf der Torwartposition verstärkt, und zwar mit einem höherklassig erfahrenen Akteur: Steven Oberle hat sich dem Landesligisten angeschlossen. Der 33 Jahre alte Schweizer sei "eine bekannte Größe in der Schweiz" und bringe "durch seine Erfahrung die Mannschaft von Anton Weis qualitativ nochmals weiter", heißt es seitens des FSV. Sein Debüt gab Oberle bereits am Samstagnachmittag und blieb beim 3:0-Sieg gegen den SV Waltershofen ohne Gegentor.

Bisher hatten die Rheinfelder im Tor auf ein junges Gespann zweier 19 Jahre alter Talente gesetzt: Marco Buonacosa, der in den vergangenen beiden Spielzeiten bereits 26 Einsätze für den Landesligisten absolviert hat, und Artjom Meier, der im Sommer aus der U19 des FV Lörrach-Brombach gekommen war. Nun hat der FSV auf dieser Position nochmal nachgelegt und mit dem Transfer seine Ambitionen untermauert. Oberle war in den vergangenen beiden Jahren Stammkraft beim Schweizer Drittligisten SR Delémont, mit dem er in der Saison 2023/24 sensationell das Cup-Viertelfinale erreicht hatte. Nach dem Abstieg der Jurassier war der Routinier vereinslos, sodass die Rheinfelder ihn nun unter Vertrag nehmen konnten.