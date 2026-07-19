Torwart mit dem. Jahrgang 2010/2011 gesucht

🧤 TORWART GESUCHT – JAHRGANG 2010/2011 🧤
Du bist Torwart und suchst die nächste Herausforderung?
Dann komm zu unserem Gruppenliga-Team in Wiesbaden und werde Teil einer ambitionierten Mannschaft!
Wir bieten dir:
🥅 Leistungsorientiertes Team auf Gruppenliga-Niveau
🧤 Separates, leistungsbezogenes Torwarttraining
⚽ Moderne und abwechslungsreiche Trainingseinheiten
💪 Individuelle Förderung deiner Stärken
🤝 Familiäre Atmosphäre mit ehrgeizigem Trainerteam
🏆 Die Chance, dich sportlich und persönlich weiterzuentwickeln
📈 Regelmäßige Spielpraxis und klare Entwicklungsperspektiven
Wir suchen:
✅ Torhüter der Jahrgänge 2010 oder 2011
✅ Ehrgeiz, Zuverlässigkeit und Teamgeist
✅ Den Willen, jeden Tag ein Stück besser zu werden
DEIN TOR. DEINE CHANCE. DEINE ZUKUNFT.
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🧤 Nicht irgendein Torwart. Unser nächster Rückhalt! 🧤