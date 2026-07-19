Torwart mit dem. Jahrgang 2010/2011 gesucht

von Michael Stielow · Heute, 08:53 Uhr · 0 Leser

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Du bist Torwart und suchst die nächste Herausforderung?

Wir bieten dir:

Dann komm zu unserem Gruppenliga-Team in Wiesbaden und werde Teil einer ambitionierten Mannschaft!

🥅 Leistungsorientiertes Team auf Gruppenliga-Niveau

🧤 Separates, leistungsbezogenes Torwarttraining

⚽ Moderne und abwechslungsreiche Trainingseinheiten

💪 Individuelle Förderung deiner Stärken

🤝 Familiäre Atmosphäre mit ehrgeizigem Trainerteam

🏆 Die Chance, dich sportlich und persönlich weiterzuentwickeln

📈 Regelmäßige Spielpraxis und klare Entwicklungsperspektiven

Wir suchen:

✅ Torhüter der Jahrgänge 2010 oder 2011

✅ Ehrgeiz, Zuverlässigkeit und Teamgeist

✅ Den Willen, jeden Tag ein Stück besser zu werden

DEIN TOR. DEINE CHANCE. DEINE ZUKUNFT.

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🧤 Nicht irgendein Torwart. Unser nächster Rückhalt! 🧤