Torwart Leon Winnekens springt bei Borussia Veen ab

Der Bezirksligist Borussia Veen muss kurz vor dem Start in die neue Saison einen unerwarteten Rückschlag hinnehmen. Denn ein Neuzugang hat sich schon wieder verabschiedet. Die Gründe sind eher nebulös.
Leon Winnekens, der erst zu Beginn der Vorbereitung aus der A-Jugend der JSG Birten/Lüttingen zu den „Krähen“ gekommen war, hat sich nach nur drei Wochen entschieden, den Verein wieder zu verlassen – und zu seinem vorherigen Klub zurückzukehren.
Eine „richtige Begründung“ für den plötzlichen Rückzug des 18-Jährigen habe es laut Fußball-Obmann und Kapitän Ken Klemmer nicht gegeben. Intern wird vermutet, dass sich der junge Keeper in Veen nicht wirklich wohlgefühlt habe oder ihm gewisse Rahmenbedingungen nicht zugesagt hätten. „Für uns als Verein ist es natürlich nicht einfach, damit umzugehen. Leon ist ein junger Spieler, dem wir viel zugetraut haben. Jetzt wurden wir vor vollendete Tatsachen gestellt“, sagt Klemmer.
Gerade auf der Torhüterposition tut der kurzfristige Abgang besonders weh. Mit Janek Keusemann und Matthias Huxhagen stehen aktuell nun nur noch zwei Keeper zur Verfügung. „Grundsätzlich ist der Konkurrenzkampf wie überall offen. Aber Keuse ist mit seinen 23 Jahren schon erfahren und im besten Torwartalter. Matthias Huxhagen ist ebenfalls sehr zuverlässig. Aber wir hätten gerne noch einen Torhüter für unser Torwartteam. Dafür war Leon eigentlich eingeplant. Wir hatten den Wunsch, dass er zumindest bis Winter bleibt, aber er wollte direkt zurück“, so Klemmer.
Die Suche nach einem weiteren Keeper läuft daher auf Hochtouren. „Wir sprechen aktuell den einen oder anderen an. Wer Interesse hat, sich bei uns als Torwart zu beweisen, darf sich sehr gerne bei mir melden“, sagt der spielende Verantwortliche.
Bereits in der vergangenen Saison hatten die Veener mit ähnlichen Herausforderungen auf der Torhüterposition zu kämpfen. Damals war Jan Kallen spät zum Team gestoßen, ehe er im Sommer zum TuS Xanten wechselte. „Wir haben damals schon mit sechs bis acht Torhütern gesprochen, das war alles andere als einfach“, sagt Ken Klemmer rückblickend.
Sportlich testet die Borussia in dieser Woche vor dem Bezirksliga-Start gegen den TSV Weeze am 17. August noch einmal doppelt: Am Mittwochabend geht es zum Landesliga-Absteiger SF Lowick, am Sonntag dann zum Bezirksligisten SV 08/29 Friedrichsfeld.
Im Hintergrund wird jedoch weiter an einer Lösung für das Torwartproblem gearbeitet – mit dem klaren Zeil, die entstandene Lücke schnell zu schließen.