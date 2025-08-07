Torwart Leon Winnekens springt bei Borussia Veen ab

Macht die Rolle rückwärts: Leon Winnekens. – Foto: VS

Der Bezirksligist Borussia Veen muss kurz vor dem Start in die neue Saison einen unerwarteten Rückschlag hinnehmen. Denn ein Neuzugang hat sich schon wieder verabschiedet. Die Gründe sind eher nebulös.

Leon Winnekens, der erst zu Beginn der Vorbereitung aus der A-Jugend der JSG Birten/Lüttingen zu den „Krähen“ gekommen war, hat sich nach nur drei Wochen entschieden, den Verein wieder zu verlassen – und zu seinem vorherigen Klub zurückzukehren. Eine „richtige Begründung“ für den plötzlichen Rückzug des 18-Jährigen habe es laut Fußball-Obmann und Kapitän Ken Klemmer nicht gegeben. Intern wird vermutet, dass sich der junge Keeper in Veen nicht wirklich wohlgefühlt habe oder ihm gewisse Rahmenbedingungen nicht zugesagt hätten. „Für uns als Verein ist es natürlich nicht einfach, damit umzugehen. Leon ist ein junger Spieler, dem wir viel zugetraut haben. Jetzt wurden wir vor vollendete Tatsachen gestellt“, sagt Klemmer.

Ein Torhüter fehlt Gerade auf der Torhüterposition tut der kurzfristige Abgang besonders weh. Mit Janek Keusemann und Matthias Huxhagen stehen aktuell nun nur noch zwei Keeper zur Verfügung. „Grundsätzlich ist der Konkurrenzkampf wie überall offen. Aber Keuse ist mit seinen 23 Jahren schon erfahren und im besten Torwartalter. Matthias Huxhagen ist ebenfalls sehr zuverlässig. Aber wir hätten gerne noch einen Torhüter für unser Torwartteam. Dafür war Leon eigentlich eingeplant. Wir hatten den Wunsch, dass er zumindest bis Winter bleibt, aber er wollte direkt zurück“, so Klemmer.