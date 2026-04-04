Torwart-Kopfball kostet 1. FC Wülfrath am Ende noch den Sieg

Der FC Wülfrath verpasst einen wichtigen Dreier – Foto: Stephan Horn

SC Victoria Mennrath – 1. FC Wülfrath 3:3 (1:2). Im Kellerduell der Landesliga, Gruppe 1, gab es keinen Sieger. Mennrath durfte sich über einen kaum noch für möglich gehaltenen Punktgewinn freuen. Die Wülfrather indes fühlten sich wie Verlierer. Irgendwie nachvollziehbar, denn die Gäste führten bis zur sechsten Minute der Nachspielzeit mit 3:2, hatten den erhofften Sieg in greifbarer Nähe.

Auch Joscha Weber mochte kaum glauben, dass seine Elf, die unter dem Strich eine gute Leistung ablieferte, den sicher geglaubten Dreier fast schon fahrlässig verspielte. „Das darf einfach nicht passieren. Da müssen wir uns cleverer anstellen, hätten schon den Freistoß verhindern können. So bringen sich die Jungs um den Lohn ihrer Arbeit. Dabei waren Einstellung und Siegeswille von Beginn an absolut in Ordnung. Alle waren doch schon vor dem Anpfiff in der Kabine Feuer und Flamme.“ Der Coach glaubte sich nach dem Abpfiff förmlich im falschen Film: „Da schießen wir auswärts drei Tore, führen bereits mit 3:1 und bestrafen uns dann selbst. Dabei wäre der Sieg absolut verdient gewesen.“

Dann das Unerwartete. Mennrath schlug einen Freistoß aus dem Halbfeld in den Strafraum, der zunächst noch abgewehrt wurde. Gleich danach aus dem Spiel heraus der nächste Versuch. Der landete beim nach vorne geeilten und von der Wülfrather Abwehr nicht energisch attackierten Torhüter Mykyta Kriukov, dessen Kopfball prompt zum 3:3-Endstand im Gästetor landete. „Warum steht der Keeper da so frei“, fragten sich nicht nur die mitgereisten FCW-Anhänger.

Wülfrath fand gleich gut in die Partie. Ein Schuss von Saki Xiros wurde noch abgewehrt, im Nachsetzen köpfte Timo Conde zur Führung ein (7.). Beim Ausgleich (25.) durch Moussa Coulibaly griff die FCW-Abwehr im Zentrum nicht konsequent ein. Aber alles nur eine Momentaufnahme, weil die Gäste nicht zurücksteckten. Gian-Luca Bühring scheiterte mit einem Flachschuss noch an Torsteher Kriukov (23.), ehe Ibo Omayrat seine Farben nach einem Freistoß von Florian Schikowski erneut in Führung brachte (44.).

"Heute ist einiges gegen uns gelaufen"

Der SC Victoria kam dann hochmotiviert aus der Halbzeitpause. Auch die Elf von Trainer Marc Trostel wusste natürlich, was für sie auf dem Spiel steht. FCW-Schlussmann Marvin Oberhoff musste in zwei Situationen sein ganz Können aufbieten, um einen Treffer zu verhindern. Auf der Gegenseite schoss Xiros nach gut einer Stunde Spielzeit gegen den Querbalken. Es ging munter hin und her. Und es wurde um jeden Zentimeter Kunstrasen gekämpft. Timo Conde stellte mit einem Flachschuss in die lange Ecke auf 3:1 (68.). Damit war das Abstiegsduell aber noch nicht entschieden. Auch, weil der am zweiten Pfosten frei stehende Noah Kubawitz zeitnah (75.) verkürzte.

„Ein elfmeterreifes Foul an Ibo, der von hinten umgetreten wurde, ließ der Schiedsrichter ungeahndet“, kritisierte Weber später das unfaire Einsteigen gegen seinen Torschützen Omayrat kurz vor Ende der regulären Spielzeit. Daniel Ivezic setzte ein letztes Mal Timo Conde in Szene (87.), doch der schoss am Tor vorbei. „Heute ist einiges gegen uns gelaufen. Aber die Jungs werden wieder aufstehen. Dann müssen wir eben am Sonntag das nächste Abstiegsduell gegen Gnadental gewinnen“, munterte der Chefcoach sein Team nach der ersten Enttäuschung wieder auf.