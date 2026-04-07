Torwart Kilian Schmitz wächst über sich hinaus und rettet Millich das 2:2

Würm-Lindern und Millich trennen sich im Nachholspiel 2:2. – Foto: Colourbox

Fußball-Kreisliga A: Die SG Union Würm-Lindern kommt gegen den SV Roland Millich trotz langer Überzahl nur zu einem Remis. Der SV Breberen steigert sich nach der Pause und dreht das Spiel gegen den SV Scherpenseel-Grotenrath.

SG Union Würm-Lindern – SV Roland Millich 2:2 (2:1): Das Spiel hatte kaum begonnen, da ging Würm-Lindern mit der ersten Chance schon mit 1:0 durch Mika Kreutzer (2.) in Führung. Doch Millich zeigte sich schnell neu sortiert und konnte durch Yannick Wersich (6.) schnell ausgleichen. Wersich hätte dann sogar die Gäste in Führung bringen können, doch als Millichs Dominic Tobor (13.) nach einer Notbremse die Rote Karte sah, schien das Spiel endgültig in Richtung des Favoriten zu kippen.

Die Gastgeber waren das klar stärkere Team, doch man vergab einige gute Möglichkeiten, ehe Tim Janes (45.) direkt vor dem Seitenwechsel per Foulelfmeter zur Führung für Würm-Lindern traf. Nach dem Wiederanpfiff erwischte Millich einen guten Start, als Michel Rekas (47.) ausglich. Doch fortan spielte nur noch Würm-Lindern, doch Millichs Keeper Kilian Schmitz rettete seiner Mannschaft ein ums andere Mal den Kragen, unter anderem auch bei einem Handelfmeter von Tim Janes (70.). So musste sich Würm-Lindern am Ende trotz drückender Überlegenheit mit einem Remis begnügen, das sich Millich mit viel Einsatz am Ende in Unterzahl verdient hatte.

SV Breberen – SV Scherpenseel-Grotenrath 3:1 (0:1): Nach dem überzeugenden Sieg in Schafhausen nahm Breberen zu Beginn den Kampf nicht an. Die abstiegsbedrohte Mannschaft aus Scherpenseel-Grotenrath kämpfte mit viel Einsatz und Leidenschaft und konnte kurz vor der Pause durch Markus Stummvoll (43.) sogar in Führung gehen. Dank eines Platzfehlers, der den Schuss von Maurice Winkens (49.) beeinflusste, kam Breberen etwas überraschend zum Ausgleich, doch fortan war man die überlegene Mannschaft. Erneut Winkens (66.) mit einem Sonntagsschuss sorgte für die Führung für Breberen, die gegen immer gefährliche Gäste aber bis zum Schluss um den Sieg zittern mussten. Erst in der Nachspielzeit entschied Eric von Heel mit dem 3:1 die Partie.

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